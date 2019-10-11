Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi Adnan Menderes Proje Anadolu İHL öğrencileri derse Fetih Suresi okuyarak başladı

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Aydın Adnana menderes proje Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencileri derslere, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyarak başladı.

Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam hatip Lisesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi. Sınıflarda gerçekleştirilen etkinliğe bizzat kendisi de katılan Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, öğrencilere Mehmetçiklerin niçin Suriye de olduğunu anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'na manen destek olmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirten okul Müdürü Bünyamin Öztürk, "Ferdi olarak askerlerimizin muzafferiyeti için dualarımızı yapıyoruz. Okul olarak öğrencilerimizle Türk ordusu için birleştik fetih Suresi okuyup dua ettik. Bütün kalbimizle Kahraman Türk askerleri ile birlikteyiz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun" dedi.

AYDIN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

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