Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 24,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 24,50 TL.

AYDIN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:46

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.