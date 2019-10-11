ADÜ İletişim Fakültesi Akademik Kurulu toplandı

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, İletişim Fakültesi TV Stüdyosu’nda gerçekleşti.

Toplantıda ilk konuşmayı İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen yaptı. Fakülte hakkında bilgiler veren Esen, İletişim Fakültesinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin yeni fakültelerinden biri olduğunu, buna rağmen birçok alanda öğrencilerinin uluslararası ve ulusal ödüller aldığını belirtti. Esen konuşmasına şöyle devam etti. “ Çok genç ve yeni bir fakülteyiz. Hatta ilk mezunlarımızı geçen yıl verdik. Dört bölüme sahip olan fakültemiz üç bölüme öğrenci almaktadır. Toplam öğrenci sayımız 694, akademik personel sayımız 30’dur. Yeni bir fakülte olmamıza rağmen müzemizde 10 ödülümüz var. Öğrencilerimiz uluslararası ve ulusal yarışmalardan hep ödülle dönüyor. Öğretim elemanlarımızın çoğunun haftalık ders saati zorunlu ders yüklerinin ikiüç katıdır. Buna rağmen fakültemiz akademik yayın anlamında ileri düzeydedir. Derslik ve ekipman anlamında sıkıntılarımız var. Bunların da zaman içinde sizlerin yardımıyla çözüleceğine inanıyorum” dedi.

ADÜ TV çalışmaları hakkında detayları aktaran Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Umut Tuncer, Rektörlüğün desteği ile yapılan yeni televizyon stüdyosu ve atölyeler hakkında da bilgiler verdi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Bilal Arık ise Rektörümüzün yerel ve üniversite kaynaşmasına önem verdiğini dile getirerek, “Yerel ve üniversite kaynaşmasına önem veriyoruz. Bunun için de yakın zamanda Medya ADÜ’de isimli bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Fakültemiz öğretim elemanlarından 8 kişilik bir ekip kurduk, bunun için çalışılıyor. Yakın zamanda bu etkinliği gerçekleştireceğiz.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ise sözlerinde ADÜ’nün genç bir üniversite olmasına rağmen 60 bine yaklaşan öğrenci ve personel sayısına ulaştığını ve ADÜ’nün fakültelerinin Türkiye’nin sayılı fakültelerine dönüştüğünü belirtti.

Aydın sözlerine şöyle devam etti; “İletişim Fakültesi ADÜ’nün yeni fakültelerinden biridir. Bize düşen görev okullarımıza destek vermektir. İletişim fakültemiz gibi yeni fakültelerimize biraz daha fazla destek vereceğiz. Özellikle akademik kadro bakımından destekleyeceğiz. Derslik sıkıntısı diğer fakültelerimizde de var bunun için acil yeni bir derslik projesi hazırlıyoruz. İletişim Fakültesine eğitimöğretim ve akademik faaliyetlerin yanında şehirle ADÜ’yü bütünleştirme anlamında önemli görevler düşüyor. ADÜ TV projesi bu anlamda önemli. Çünkü burada üretilen bilgi halka yayılacaktır. Ayrıca Üniversitemizin bilinirliği tanınırlığı artacaktır” dedi. Yeni akademik yılda öğretim elemanlarına başarılar dileyen Aydın, ardından öğretim elemanlarının sorularını cevapladı.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Bilal Arık, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Umut Tuncer ve öğretim elemanları katıldı.

AYDIN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

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