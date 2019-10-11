Emniyet Müdürü Ekici, Aydın basını ile bir araya geldi

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Van Emniyet Müdürlüğü’nden Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Suat Ekici, Aydın’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Van’da görev yaparken uyuşturucu ve terörle mücadele konusundaki başarılı çalışmaları ile Türkiye gündemine oturan ve görev yaptığı bölgelerde de halkın gönlünde taht kuran Aydın Emniyeti’nin yeni Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın’da görev yapan basın mensupları ile düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Basın mensuplarının da kamu hizmeti ifa ettiğini ve belirten Emniyet Müdürü Ekici, “Halkı en doğru şekilde bilgilendirmek için gazetecilik mesleğini önemsiyoruz” diyerek daha önceki görev yaptığı bölgelerde olduğu gibi Aydın’da da emniyet olarak en iyi şekilde hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Denizli doğumlu olduğunu, Aydın’ı ve Aydınlıları çok sevdiğini belirten Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, “Aydın’da bu görevin bana verilmesi beni çok mutlu etti. Burada güzel işlere imza atacağız. Basın mensupları, kamu görevi yerine getiriyor. Bu yüzden basınla iyi iletişim halinde olacağız” diye konuştu.

AYDIN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

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