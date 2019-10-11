Kuşadası'nda atık malzeme ve yağlar ekonomiye kazandırıldı

- AYDIN'da, Kuşadası Belediyesi'nce 'Kuşadası Geleceğini Biriktiriyor' sloganıyla yürütülen geri dönüşüm çalışmalarında, son 6 ayda, 2 bin 896 ton ambalaj atığı ile 28 bin 291 kilo bitkisel atık yağ toplandığı ve son yılların en yüksek rakamına ulaşıldığı bildirildi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen geri dönüşüm çalışmalarında, 1 Nisan30 Eylül arasında, ilçe genelinde yüzde 73'ü kağıt, yüzde 14'ü plastik, yüzde 7'si cam ve yüzde 6'sı metal olmak üzere toplam 2 bin 896 ton ambalaj atığı toplandı. Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde türlerine göre ayrıştırılan atıklar, daha sonra ekonomiye kazandırıldı. Bitkisel atık yağları toplama konusunda da etkin bir çalışma yürüten Kuşadası Belediyesi, 2019 yılının son 6 ayında hanelerden ve iş yerlerinden toplam 28 bin 291 kilogram atık yağ topladı.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, aynı dönem içinde Kuşadası genelinden 21 bin tonu temmuz ve ağustos aylarında olmak üzere toplam 46 bin ton 891 kilo evsel katı atık topladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çevrenin ve doğanın korunmasında geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmakta. Bu nedenle de atık oluşumunu minimuma indirmek ve değerlendirilebilir nitelikteki atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakları verimli kullanmak ve bu yolla ekonomik girdi sağlamak gerekiyor. Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla geri dönüşüm çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da geri dönüşüm bilincinin oluşması için eğitim faaliyetlerine hız verdik" diye konuştu.



AYDIN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

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