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Didim 4. Zeytin Festivali renkli görüntülerle başladı

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde 4.'sü düzenlenen Didim Zeytin Festivali renkli görüntülerle başladı.

Didim 4. Zeytin Festivali renkli görüntülerle başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde 4.'sü düzenlenen Didim Zeytin Festivali renkli görüntülerle başladı.
Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle bu yıl yeniden düzenlenmeye başlanan ve 4. sü gerçekleştirilen Didim Zeytin festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Atatürk bulvarı üzerinde başlayan kortej yürüyüşüne Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Akdeniz Zeytin Kentleri Birliği Başkanı Enrico Lupi, Didim Ziraat Odası başkanı Hilmi Yıldırım, Didim’deki oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ADÜ Didim MYO öğrencileri ve halk oyunları ekipleri katıldı.
Davul zurna eşliğinde gerçekleşen yürüyüş emniyet güçlerinin kontrolünde devam etti. 1 km’lik yürüyüş festival alanında sona erdi. Festivalin açılışı öncesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando takımı marşlar söyledi; Milas Yörük Obaları kültür derneği halk oyunları ekipleri ile yöresel oyunlarını sergiledi.
Festivalin açılışına AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Akdeniz Zeytin Kentleri Birliği Başkanı Enrico Lupi, Didim Ziraat Odası başkanı Hilmi Yıldırım, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılışının yapılmasının ardından konuşmalara geçildi. Festivalin açılışında konuşan Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım “İlkini 2012 yılında başlattık. Bu yıl 4.sü yine Uluslar arası boyutta yapıyoruz. Amacımız yerel ürünlerimizi ve markalarını öne çıkarmak bölgemizde zeytin yağını geliştirmek ve birlikte hareketliliği teşvik etmek. Zeytinyağı tüketimini artırmak ve halkı bilinçlendirmek olacaktır.”diyerek festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ise “4. yaptığımız Didim zeytin festivali giderek büyüyecektir. Aradan bir mola verdik ama ağaçlarımız büyüdü. 1 milyon 200 bin ağacımız var. Birincisi ilçemizin bir turizm kenti ve tarım kenti olarak yerel yönetici olarak çok istiyorum. Tüm dünyada yol alan agro turizmini aynı zamanda zeytinle birleştirerek tarım turizm kenti olmaya adayız. Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek amacımız, hepimiz tek bir yürek olarak ilçemizde hizmet etmemizi gerektiren ne varsa yapmaya hazırız.”diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Türkiye Fas Topluluğu temsilcisi İdris Salem ise Didim’de festivalde olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, Didim’in ikinci memleketi olduğunu belirtti.

Akdeniz Zeytin Kentleri Birliği Başkanı Enrico Lupi ise “Bu festival için teşekkür ediyorum. Bugün görmüş olduk ki burada büyük bir potansiyel var bu yavaş yavaş artacaktır. İtalya başta olmak üzere diğer ülkelerle birlikte güzel bir armoni şekilde bu birliği devam ettireceğiz.”dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da, Aydın’ın tarım kenti olduğunu belirterek “Aydın sanayi kenti olması zor, toprak çok verimli. Tarım ve Turizm bizim için önemli; 2007’da ben oda başkanıyken Didim Ziraat odasının o dönem başkanları çok çalıştı ve odayı bu hale getirdi. Bu festivalin başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tarım daha iyi olacak diyoruz.”dedi.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise konuşmasında festival yolculuğunun 2012’de başladığını belirterek “Bu yıl yeniden bunu başlattık. İyi oldu güzel oldu. Didim turizm ve tarım kenti yapmak için çalışacağız. Didim eskiden beri zeytin kenti; bunu Milet’ten ve Tales’ten anlıyoruz. Bu bölge zeytini tanıyor. Bizde bunu tarımsal anlamda geliştirmek için bu festivali yaptık. Herkese faydalı olacaktır. Zeytin dünyada endüstriyel bir bitki ve Türkiye dünyada ilk 5’te ve Aydın ülke genelinde birinci sırada; amacımız zeytini işleyerek ambalajlara satmak ve piyasa girmek. Didim agro turizm konusunda yerini alacaktır. Güzel bir coşkuyla başladık. Daha iyi olacak.”dedi.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri DAHOT halk oyunları ekipleri ile Valiler İlkokulu öğrencileri gösterilerini sundu; ardından hazırlanan stantlar gezildi.

AYDIN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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