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Efeler Belediyesi Çevre Film Günleri başladı

İHA

Efeler Belediyesi'nin bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek adına düzenlediği "Çevre Film Günleri", Forum Aydın'da yapılan gala gecesi ile başladı.

Efeler Belediyesi Çevre Film Günleri başladı

Efeler Belediyesi’nin bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek adına düzenlediği “Çevre Film Günleri”, Forum Aydın’da yapılan gala gecesi ile başladı.
Beş gün sürecek Film Günleri’nde 14 yabancı ve Türk yönetmenin çektiği ve bölgedeki çevre sorunlarının işlendiği 9 kısa film ile daha önce çevre konusunda çekilen 16 film ücretsiz olarak gösterilecek.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve eşi Güneş Atay’ın ev sahipliği yaptığı galaya, filmlerin yapımcısı yönetmenler ile çok sayıdaki konuk katıldı. Gala Gecesi’ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir telgraf göndererek başarı dileklerini iletti. İlk gösterimi filmlerin çekildiği çevre sorunu yaşayan Efeler’e bağlı Kızılcaköy , Yılmazköy ve Musluca’da yaşayanlar da izledi.

Açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bölgede yaşanan çevre sorunlarını sanatın gücü ve sinemanın dili ile topluma etkili biçimde aktarmak istediklerini belirtirken, şunları söyledi:
“Seçildikten sonra verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için, çok kısa sürede bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm. Öncelikle hepimizin çevre ile ilgili sorunun olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için öncelikle bilinçlenmemiz ve bilgilenmemiz gerekiyor. Bu jeotermallerin bizim hayatımıza, çevremize yapmış oldukları zararların ne boyutta olduğu konusunda duyarlı olmamız gerektiğini düşündük. Bunun için en etkili yol olan sanatın öne geçmesini düşündük. Sinemanın gösterisi insanlarımızı çok daha iyi bilgilendirir diye düşündük ve söz verdiğimiz gibi jeotermallerin çevreye ve insana etkileri konusunda bu kısa film etkinliğini gerçekleştirdik.”
Başkan Atay, bu projenin yapımında emek veren Tahsin İşbilen’e teşekkür ederek, “Bunu yaparken inanın zorlanmadık. Tahsin İşbilen arkadaşımız, bunu programladı, Kültür İşleri Müdürümüz ve Sağlık İşleri Müdürümüz ile gerçekleştirdiler. Bu üç kişinin bu etkinliğin gerçekleşmesinde çok büyük etki ve emekleri var onun için üçüne de çok teşekkür ediyorum” dedi.
Atay, sözlerine şöyle devam etti:
“Beş yabancı ülkeden sanatçı arkadaşlarımız var. 14 yönetmen arkadaşımız 9 film ortaya çıkarttı. 16 tane daha önceden çekilen filmler izleyeceğiz çevre ile ilgili. Bu filmler çekilirken zannediyorum ki Yılmazköylü ve Kızılkcaköylü arkadaşlar da oynadı yani bu etkinlikteki sanat olayı çok önemli sanatçılarımızın hepsi yerli ve milli. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir şey gerçekleştirdik. Elbette hatalarımız, kusurlarımız olabilir ama seneye başka bir tema ile kısa film günlerimizi gerçekleştireceğiz. Duyarlı olan bu anlayışımızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Bu jeotermallerin bizlere çevreye ve insanlığa olan zararları konusunda her zaman arkamda durduğunuz için size yürekten teşekkür ediyorum.”

Gala gecesinde Yönetmenlere Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ile Başkan M. Fatih Atay tarafından Plaket ve Katılım Sertifikası takdim edildi. Yabancı ve Türk yönetmenler Efeler’de bu projede olmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, çektikleri filmlerle bölgede çevre sorunlarının bitmesi katkı sağlamak istediklerini belirttiler. Bazı yönetmenler filmlerini çevre köylerde yaşayan halka ithaf ettiler.

Proje Koordinatörü Yönetmen Tahsin İşbilen, Efeler İlçesinde Jeotermal enerji santrallerinin sosyal doku ve insan hayatına etkilerini temel alan filmler için yabancı ve Türk yönetmenlerin iki kez yöreye geldiğini belirtti, “Yabancı yönetmenlerimiz hiç dillerini bilmediği bir ülkede çok zor olanı başardılar ve filmlerini tamamladılar. Bu projeye öncülük eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ve bize her konuda destek olan çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Dört günde 8 seans gösterim
‘Çevre Film Günleri’nde Rusya’dan Addis Gadzhiev, Almanya’dan Friederike Lorenz, Yunanistan’dan Maria Gediki Yunanistan’dan Sofia Kallvourtzi ile İran’dan Mirabbas Khosravinezhad’ın Efeler’de çektikleri filmler gösterilecek.
Türk yönetmenler Batuhan Köksal, Canberk Günay, Efe Önal, Emre Doğan, Işıl Türkfiliz, Kadri Özcan, Kubilay Aksun, Murat Yüksel ve Teoman Güneş’in Efeler bölgesinde çektikleri filmleri de halk ve sanatseverler ücretsiz izleme imkânı bulacak.
Gösterimler 1215 Ekim tarihlerinde 4 gün süreyle Efeler Belediyesi’nin Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu yapılacak.

AYDIN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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