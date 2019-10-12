Söke’de Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş anıldı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Söke Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Kültürümüzde İz Bırakanlar” projesi devam ediyor. Proje kapsamında Özel Açı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikte bu kez Türk müziğinin önemli ozanlarından Neşet Ertaş anıldı.

Etkinliği izleyenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy da yer aldı.

Neşet Ertaş’ın hayatının video gösterisi eşliğinde sunulmasının ardından, usta sanatçı Neşet Ertaş sahnede canlandırıldı. Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen anma etkinliğinde müzik öğretmenleri Murat Taş ve Serkan Turan eşliğinde Neşet Ertaş’ın sevilen eserleri seslendirildi.

AYDIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:44

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.