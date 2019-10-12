Aydın’da Amatör Spor Haftası sona erdi

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Aydın’da düzenlenen yürüyüş ve törenin ardından 713 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası sona erdi.

Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonunda bir araya gelen protokol üyeleri, kurum amirleri, düzenlenen etkinlikte Aydın’daki çeşitli kulüp ve kurslarda yer alan sporcular ve antrenörler, Atatürk Kent Meydanı Abide Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Spor Salonunda tören düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene kurum amirleri, şube müdürleri, antrenörler, sporcular, kurum personeli ve kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.

Törende söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın’da amatör sporun durumu ve ilçede faaliyet gösteren kulüpler hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda sporcular gösteriler yaparak hünerlerini sergiledi. Birbirinden zorlu hareketleri büyük bir beceriyle gerçekleştiren sporcular, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Törenin sonunda çeşitli branşlarda derece elde sporculara kupa ve madalyaları takdim edilirken, yılın En'lerine plaket takdim edilerek tören sonlandırıldı.

AYDIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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