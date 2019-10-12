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Aydın’da Amatör Spor Haftası sona erdi

İHA

Aydın'da düzenlenen yürüyüş ve törenin ardından 713 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası sona erdi.

Aydın’da Amatör Spor Haftası sona erdi

Aydın’da düzenlenen yürüyüş ve törenin ardından 713 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası sona erdi.
Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonunda bir araya gelen protokol üyeleri, kurum amirleri, düzenlenen etkinlikte Aydın’daki çeşitli kulüp ve kurslarda yer alan sporcular ve antrenörler, Atatürk Kent Meydanı Abide Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından Atatürk Spor Salonunda tören düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene kurum amirleri, şube müdürleri, antrenörler, sporcular, kurum personeli ve kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.
Törende söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın’da amatör sporun durumu ve ilçede faaliyet gösteren kulüpler hakkında bilgi verdi.
Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda sporcular gösteriler yaparak hünerlerini sergiledi. Birbirinden zorlu hareketleri büyük bir beceriyle gerçekleştiren sporcular, izleyicilerden büyük alkış topladı.
Törenin sonunda çeşitli branşlarda derece elde sporculara kupa ve madalyaları takdim edilirken, yılın En'lerine plaket takdim edilerek tören sonlandırıldı.

AYDIN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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