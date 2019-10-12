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Başak Koleji’nde Jeotermal Enerji Çalıştay’ı gerçekleştirildi

İHA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Aydın il Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 'Büyük Menderes Havzası'nda Jeotermal Enerji Sanrali Gerçeği Çalıştay'ının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Başak Koleji’nde Jeotermal Enerji Çalıştay’ı gerçekleştirildi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Aydın il Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen ‘Büyük Menderes Havzası’nda Jeotermal Enerji Sanrali Gerçeği Çalıştay’ının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Aydın Özel Başak Koleji Kampüsü’nde gerçekleştirilen çalıştayda Jeotermal Enerji Santrallerinin çevre ve insan üzerindeki etkileri konuşuldu. Çalıştaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik açılış konuşmaları ile devam etti.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TMMOB Yönetim Kurlu Başkanı Emin Koramaz, geçen sene Aydın’da bir çalıştay yapma kararı aldıklarını ve bugünde bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Aydın en zengin Jeotermal kaynaklara sahip. Bu kaynaklarda kamu yararı gözetilirse faydalı, aksi durumunda ise zararı olur. 2007 yılından itibaren Jeotermal Enerji Santralleri artmaya başladı. Ülkemizde bulunan 48 JES’ten 27 tanesi Aydın ilinde bulunuyor. Bu JES’ler konusunda bir çok çalışma yaptık. Maalesef ülkemizdeki JES’ler temiz ve sürdürülebilir özelliğini kaybetmiştir. Denetim ve ölçüm konusunda şeffaflık olmadığı görülmüştür. JES’ler doğru kullanıldığında çok temiz bir enerjidir. JES konusunda temel kurallara uyulmadığı takdirde çevremize ve sağlığımıza zarar verebilir. TMMOB bünyesinde bir çalışma kurulu oluşturduk. JES’lerle ilgili bir rapor oluşturup bunu kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, konuşmasında Jeotermal konusunda çok büyük bir bilgi kirliliği olduğunu ifade ederek, “Temiz bir enerjiye ihtiyacımız olabilir. Enerjiye karşı değiliz ama zararlarına karşıyız. Ülkemizdeki enerji politikasının en üst seviyeden değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. Çok büyük bir vebalin altındayız” diye konuştu.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise, ilk önce JES’lerin zararlı olup olunmadığının bilinmesi gerektiğini belirterek, “Aydın’da birçok kez JES’ler konusunda eylemler yapıldı. Ben devletin kurumunda bu konuda bir yetkili olsam bir rapor hazırlatıp, bunu kamuoyu ile paylaşırdım. Bu rapor hazırlandı ama sonuçları açıklanmadı. Aydın’daki JES’lere karşıyım, kapatılmaları için elimden geleni yapacağım. Vatandaşlarımız havadaki gaz oranının miktarını bilmeleri gerekir. Bu gazı ölçen cihazı Efeler Belediyesi olarak yurt dışından getirteceğiz. Getirilen cihazı kurup, ölçümleri yapacağız ve bu değerleri halkımızla paylaşacağız” dedi.
Çalıştay akşam saatlerine kadar, yapılacak olan oturumlar ile devam edecek.

AYDIN

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 16:11
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  • YATSI 19:59
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