Şüpheli motosiklet sürücüsü uyuşturucuyla yakalandı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün üzerinde 11.60 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İnönü Bulvarı Maliye önünde yapılan uygulamada, uygulama noktasına gelişi sırasında şüpheli davranışlar sergileyen motosiklet sürücüsü durduruldu. U.Ç. isimli sürücünün yapılan üst aramasında 11.60 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmasının akabinde hakkında gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

AYDIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:44

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.