Nazilli’deki çatı yangını korkuttu

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Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın Nazilli Sümer Mahallesi 415 sokakta saat 16.00 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan ve Fikri S.’ye ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. bir anda alevler bütün çatıyı sardı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatıdaki yangının büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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