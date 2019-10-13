Ters yöne giren kamyonetin nedenden olduğu kazada yaralıların tedavisi sürüyor

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Aydın'da, otomobilin ters yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza SökeKuşadası Karayolu üzeri, Yaylaköy Mahallesi ile Davutlar Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;

Söke'den Kuşadası yönüne giden Kemal Adıyaman yönetimindeki 09 JU 179 plakalı otomobil, ters yönde seyreden Seçkin Toparlı'nın kullandığı 09 JM 155 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emir Gündoğdu (22) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Kemal Adıyaman (34), Seçkin Toparlı (29) ve Mehmet Mızrak'ın (26) tedavileri ise devam ediyor.

AYDIN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:47

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