Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,60 – 12,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,60 TL en çok 12,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 28,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 7,00 TL.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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