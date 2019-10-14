ATB, Aydın zeytinyağını Erzurum’da tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yürütülen "Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Faaliyeti" 1617 Ekim 2019 tarihlerinde Gurme 2019 Doğu Anadolu Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında gerçekleşecek.



Aydın Ticaret Borsası tarafından 20152017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreç içerisinde 20 il de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Zeytinyağı tüketimini arttırmak için 2015 yılından bu yana KOSGEB Tematik projesi kapsamında 20 il ve devamında tadım ve tanıtım yapılmayan 10 ilde daha tadım ve tanıtım yapmasını planladık. Tadım uzmanlarımız ile birlikte şimdiye kadar 26 ilde 26 bin tüketiciye zeytinyağı tadımı yaptırılmıştır sözlerine yer vererek, 1617 Ekim 2019 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezinde “Gurme 2019 Doğu Anadolu Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilere “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır.

Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 1617 Ekim 2019 tarihlerinde Gurme 2019 Doğu Anadolu Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına bekliyoruz" dedi.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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