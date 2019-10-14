Aydın’ın Sultanları, Beylikdüzü’nü ağırlayacak

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.

20192020 Voleybol sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Vakıfbank deplasmanında rakibine 31 kaybeden Aydın’ın Sultanları yarın karşılaşacağı Beylikdüzü’nü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Yarın saat 19.30’da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmaya sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:41

YATSI 19:56

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