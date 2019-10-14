Başkan Özcan’dan 11 yaşındaki Yusuf’a yardım eli

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Selvin Karataş’ın yüzde 100 engelli olan 11 yaşındaki oğlu Yusuf’a yardım elini uzattı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve doğuştan yüzde 100 engelli olan 11 yaşındaki Yusuf Karataş için engelli bebek arabası alarak annesi Selvin Karataş’a teslim etti.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden anne Karataş; “10 gün önce belediyemize giderek müracaatta bulunmuştuk. 13 yaşında bir kızım ve 5 yaşında bir oğlum daha var. 5 yaşındaki oğlum yüzde 70 engelli. Geçen yıl da birçok kez müracaatta bulunmuştum ama dikkate alınmadı. Başkanımızdan Allah razı olsun 10 gün sonra elinde bebek arabasıyla evime kadar geldi. Çocuklarım sürekli evde duramıyor. Dışarı çıkmak istiyor. Ama engelli oldukları ve artık büyüdükleri için kucağımda taşıyamıyorum. Bu sayede bebek arabasıyla dışarı çıkabilecekler. Başkanımıza her gün dua edeceğim” diye konuştu.

Engellilerin desteklenmesi noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Başkan Özcan; “Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamda daha fazla yer alması, desteklenmesi, yaşama olan bağlılıklarının artırılması büyük önem taşıyor. Bunun yanında engel durumu Yusuf gibi fazla olan evlatlarımızın yaşamlarını daha kolay sürdürebilmelerini ve ailelerinin bir nebze rahatlamasını sağlayabilirsek ne mutlu bize. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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