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Aydın’da düzenlenen Kanarya Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Aydın’da düzenlenen Kanarya Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Aydın’da düzenlenen kanarya festivalinde binlerce kanarya meraklıları ile buluştu. Yediden yetmişe binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde bir de yarışma düzenlendi. Türkiye’nin en iyi kanaryalarının da katıldığı yarışmada bazı kanarya sahipleri aldıkları onlarca kupa ile festivale damga vurdu.
Aydın Merkez Efeler Belediyesi tarafından sponsorluğu üstlenilen ve Kardeşköy Mahallesinde Aydın Kanarya Severler Derneği tarafından düzenlenen kanarya festivaline Efeler Belediyesi yetkilileri ile birlikte TKF Federasyon Başkanı Yılmaz Çakmak başta olmak üzere binlerce meraklı katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen ötüşleri, görsel güzellikleri ile ünlü, şiirlere ve masallara konu olan, aşıkların dilinden düşmeyen kanaryaların en güzellerinin seçimi için yabancı ve yerli hakemler birlikte puanladı. 3 gün süren festivalin son gününde ziyaretçiler Türkiye’nin en güzel kanaryalarını görme şansı bulurken meraklılarda ayaklarına kadar gelen kanaryalardan sahiplenme şansı yakalarken bir yandan da festivale gelen satıcılardan da malzemelerini temin ettiler. Profesyonel kanarya yetiştiricileri ile amatörleri bir araya getiren festivalde bilgi alışverişleri de yapıldı.
Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan ve asıl üretim yeri İngiltere’den getirilmelerine rağmen en iyi üreticilerin Türkiye’de olduğu bilinen Lancashire Irkı kanaryaların yarışmasında ise Antalya’dan gelen bir yetiştirici 21 kupa, Aydınlı bir yetiştirici aile ise 30 kupa alarak festivale damga vurdu.
Değişik özelliklere sahip binlerce kanaryanın yanı sıra görücüye çıkan muhabbet kuşları, sahibinin elinde uyuyan muhabbet kuşu ve yine sahibinin omuzunda festivale katılan bir Papağan ise renkli görüntülere sahne oldu. Kuş dünyasının en meşhur türü olan kanaryaların onlarca türü, besleyenlerin yanısıra meraklıların da ilgi odağı oldu.
Festivali organize eden Aydın Kanarya Severler Derneği Başkanı Zekeriya Pınarbaşı, yaptığı konuşmada, “Aydın’da uluslararası düzeyde Lancashire Irkı Kanarya Yarışması düzenledik. Yarışmamıza İtalyan Hakem Franco Lapoyla katıldı. Yarışmalara 126 kanarya katıldı. Bu katılan kuşlara 90 tane kupa verdik. 5 adet Salon Best’imizi seçtik. İnşallah seneye 2020 yılında burada daha büyük daha güzel yarışma yapacağız. Bu arada bize yardımı geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Defalarca Türkiye ve dünya şampiyonu seçilen Dünya şampiyonu Kanarya yetiştiricisi Antalyalı Hilmi Süer ise konuşmasında Portekiz’de yapılacak olan yarışmada da İstiklal Marşımızı bir kez daha çaldıracağını ifade ederek; “Çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum diyebilirim. Hobi olarak başladı ama bu hobi beni önce Türkiye Şampiyonluğuna, sonra defalarca dünya şampiyonluğuna götürdü. İstiklal Marşımızı defalarca yurt dışında çaldırdım. Ben Lancashire dalına ilgi duyuyorum. Bugün 21 tane kupa aldım. Bu kuşun özelliği; ilk atasının İngiltere’de olmasıdır. Ama şu anda inanın bütün dünyada en iyi kuşlar Türkiye’de bulunuyor. Bu sene inşallah PortekizPorto’da dünya şampiyonasına katılacağım. Orada da milli marşımızı çaldıracağım. Onun için uğraşıyoruz. Onun için emek veriyoruz. Bu işe senelerimizi verdik. Hobimiz dünya çapında oldu ve Türkiye’yi bu kuşlarımızla tanıtıyoruz” dedi.

AYDIN

14 Ekim 2019 Pazartesi

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