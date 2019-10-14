Söke Voleybol, ilk maçında Bergama’dan eli boş döndü

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Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Bayan kategorisinde 20192020 sezonu maçları başladı. Bu yıl 2. Lig’de mücadele eden Söke Voleybol Kulübü, sezonun ilk maçında konuk olduğu Bergama’ya 31 mağlup oldu.

Bergama Erdal Önder Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta, seyirci avantajını iyi kullanan ev sahibi Bergama Belediyespor sezonun ilk galibiyetini alırken; Söke Voleybol eli boş döndü. Bergama Belediyespor Voleybol Takımı, Söke Voleybol Spor Kulübü’nü 31’lik skorla yendi.

Maçın değerlendirmesini yapan Söke Voleybol Spor Kulübü antrenörü Mutlu Yıldırım; “Yeni sezonun ilk maçında Bergama deplasmanında güçlü rakibimiz karşısında oyuna iyi başlamamıza rağmen, kendi saha ve seyirci avantajını iyi kullanan Bergama Belediyespor’a karşı maçı kaybettik. Rakibimizi tebrik eder diğer maçlarında başarılar dileriz” dedi.

Söke Voleybol Spor Kulübü sezonun ikinci maçını 16 Ekim Perşembe günü Söke’de oynayacak, Arkas Spor’u ağırlayacak. Söke Voleybol Spor Kulübü antrenörü Mutlu Yıldırım; tüm sporseverleri kendilerine destek olmaya davet etti.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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