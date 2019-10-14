Başçayır Ortaokulu, Antalya Yörük Festivali’ni renklendirdi

Antalya’da bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Toyu’na katılan Başçayır Ortaokulu renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya’da 26’ncısı düzenlenen Uluslararası ve temsili Yörük Türkmen göçü ile başlayan Yörük Türkmen Toyu’na davet edilen Köşk Başçayır Ortaokulu Halk Oyunları ekibi her yıl yaşadıkları olayı Antalya’da teşmili olarak gerçekleştirdiler.

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki meydanda toplanan yurt dışı ve Türkiye'nin değişik yerlerinden etkinliğe katılan Yörük ve Türkmen dernekleri, develerle davul zurna eşliğinde Dokuma Park'a kadar yürüdü.

Yörük buluşmasına yöresel kıyafetleri ile giden Başçayır Ortaokulu Halk Oyunları ekibi festival kapsamında gösteri yaptı. Öğrencilerin hem Aydın’ı hem de Köşk ve Başçayır’ı başarı ile temsil ettiğini belirten Başçayır Ortaokulu Müdürü Fatih Er, “Öğrencilerimiz aslında gerçek hayatta yaşadıkları yayla göçünü festivalde temsili olarak yapılışını yaşadı. Yolalrın ve araçların bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde öğrencilerimizin dedeleri de göçler gerçekleştirirdi” diyerek Başçayırlı öğrencilerin hem gösteri yaptığını hem de yaklaşık 40 yıl öncesine kadar bizzat kendi bölgelerinde yaşanan göçün temsili olarak gerçekleştirilmesini izlediklerini kaydetti.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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