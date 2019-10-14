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Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, tarihçi Prof. Dr. Serenay’a

İHA

Türk Ocakları Nazilli Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Hacı Süleyman Efendi Ödülü düzenlenen törenle Prof. Dr. Yusuf Serenay'a verildi.

Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, tarihçi Prof. Dr. Serenay’a

Türk Ocakları Nazilli Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Hacı Süleyman Efendi Ödülü düzenlenen törenle Prof. Dr. Yusuf Serenay’a verildi.
Türk dünyasına hizmet eden önemli isimlere Nazilli Türk Ocağı tarafından verilen, Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü’nün 10’uncusu Tarihçi Prof. Dr. Yusuf Serenay’a layık görüldü. Florya Restoranda Türk Ocakları Nazilli Şubesinin ev sahipliğinde, Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan ödül törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Hacı Süleyman Efendi’nin Torunu Hakan Bilgen ve çok sayıda Türk Ocağı Üyesi katıldı.
Türk Ocağı Derneği başkanı Ahmet Çekim on yıl önce Türk Ocağı Derneğini Nazilli’de on bir kişi ile yeniden kurduklarını ve bugüne kadar hala devam ettirdiklerini ifade etti. Çekim, Nazilli’nin çok önemli bir değeri olan Hacı Süleyman Efendi’nin adını yaşatmak için 10. nu düzenledikleri ödül töreninde, Türk tarihinin bilinmesi için Türk Ocağı olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Maziyi bilmek, ileri adım atmak için şarttır. Geleceğe endişe etmeden bakabilmek için, maziden beslenmek gerekir. Tarihin kaydettiği en önemli gerçeklerden biri şudur. Milletler yaşadıkları zor dönemleri birlik ve beraberlik ruhuyla aşmışlardır. Ortak değerlerimiz birliğimizin en kuvvetli bağları olmuştur. Çünkü inanç, din, kültür, örf ve ahlak gibi en kuvvetli büyük değerler çelik örgü etkisinde toplumu birbirine bağlar. Çünkü tarihini bilmeyenlerin tarih şuuru olmayanların, coğrafyaları, vatanları yoktur” dedi.
Süleyman Efendi’nin adına düzenlenmiş bir törende kendisine böyle bir ödüle layık görülmesinden dolayı teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Yusuf Serenay; “Bu benim için çok önemli. Bunun manevi değeri milliyetçi bir ruhla yetişmiş bir aydın için, bu ödül her şeyin ötesindedir. Bizim coğrafyamıza da birçok isyanlardan 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu topraklardan bizi silip atmak parçalamak iç savaş çıkarmak için defalarca uğraşılmıştır. Ama bu millet hepsinden başarıyla çıkmıştır. Bu milletin mayasının sağlamlığını da bütün dünyanın görmesi gerekir. Aksi halde bu sağlam devlet anlayışı bu sağlıklı Türk kültürü olmasa biz bin yıl önce bu topraklara geldiğimizde Bizans'ın İran kültürünün, yani Arap kültürünü hâkim olduğu bu kadim coğrafyada Anadolu'ya damgamızı vurduk. Türkiye'de ki milli beraberlik, bizim kültürümüzün dilimizin gücünü gösteriyor. Türk ocakları gibi milli kurmuşlardır bu milli damarın yaşamasına sebep olmuştur. Türk Ocaklarına memleketimizin ihtiyacı vardır. Nazilli Türk Ocağı Üyelerine ve faaliyetlerine destek veren herkese ben gönülden teşekkür ediyor, bu ödüle layık gördüğünüz için ayrıca teşekkür ederim hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.
Nazillinin çok kıymetli değerler yetiştirdiğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Hacı Süleyman Efendi de bunlardan biridir. Atatürk’ün ülkü arkadaşıdır. Türk Ocağının kuruluşu 1912 yılıma uzanmaktadır. Bu derneğin üyesi olmaktan ziyadesiyle memnunum bugün bu derneğin kıymetli üyeleri ile birlikte Türklük kültürüne hizmetleri nedeniyle ödül takdiminde bulunduk. Hocamıza Türk kültürüne sağladıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ödülümüz çok anla anlamlı bir ödül. Ülkemizin kurtuluşu için varını yoğunu ortaya koymuş bilgeliğinin tecrübesini ortaya koymuş, Nazillimizi bölgemizi teşkilatlandırmış Hacı Süleyman Efendi’nin ödülüdür. Nazillimiz inşallah daha yenilerini de yetiştirecektir ve her zaman Mümtaz yerini geçmişte olduğu gibi atide de alacaktır” dedi.
Süleyman Efendi’nin torunu olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Hakan Bilgen; “Dedem Nazilli’de çok güzel şeyler yapmış bir kişidir. Atatürk’ün yakın arkadaş olmak herkese nasip olmaz. Birinci meşrutiyet, Meclisi Mebussan da milletvekili olarak görev yapmıştır. Babaannem hep güzel anılarını anlatırdı. Babam babasıyla hep gurur duyardı. Ben de onun torunu olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Türk Ocağı Derneği de Hacı Süleyman efendiye sahip çıktıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her sene değerli insanları ödüle layık görüyorlar. İnşallah böyle devam eder. Onlar var oldukça Hacı Süleyman Efendi de onlarla birlikte var olacaktır” ifadelerini kullandı.
Törende Başkan Özcan bu yıl ödüle layık olarak seçilen Tarihçi Prof. Dr. Yusuf Serenay’a Zeybek fesi ve Efe heykeli takdim etti.

AYDIN

14 Ekim 2019 Pazartesi

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