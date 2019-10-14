Engelliler derneğinden engelli öğrencilere eğitim mutfağı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği’nin (NAZENDER) eğitime desteği sürüyor. Geçtiğimiz yıl içinde ilçedeki bir okula engelli sınıfı kazandıran dernek bu kez hafif düzeyli engelliler için okulda eğitim mutfağı kurdu.

Nazilli Özel Eğitim İş Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde NAZENDER tarafından hayata geçirilen Yemeİçme Sınıfı törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, NAZENDER eski başkanı ve Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Tayfun Yazıcı, NAZENDER Başkanı Halil Şener, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe, Özel ve Resmi Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi okul içinde tamiratlarda ve Yeme İçme sınıfı yapımında emeği geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a Kaymakam Arısoy ve Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Tayfun Yazıcı’ya da Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Acar tarafından birer plaket takdim edildi. Açılış töreninde ayrıca TRT, İHA, KANAL 58 VE EGE TV Nazilli temsilcisi Ali Soydemir’e desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla açılış kurdelası kesildi. Daha sonra NAZENDER tarafından hayata geçirilen Yeme İçme sınıfı protokol üyeleri tarafından gezildi, okul müdürü Hakan Bay tarafından bilgilendirildiler.

Yazıcı; “Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz”

NAZENDER eski Başkanı ve Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Başkanı Tayfun Yazıcı, “Özel Çocuklarımız için mutfak atölyesi yaptık. NAZENDER olarak çocuklarımıza aşçılık ve garsonluk eğitimi verilecek bir sınıf yaptık. Bu sınıfın yapımında en büyük başarı Nazilli esnafınındır. Biz esnafımızı organize ederek herkes kendi branşında sınıftaki eksikleri yaptı. Biz sadece bu güzelliği esnafımıza anlattık. Milli Eğitime hediye ettiğimiz ikinci sınıfımız. Çok güzel oldu. Dernek olarak prensibimiz şu; hiçbir zaman vazgeçmemek. Bir dernek başarıyı tek başına yakalayamaz. Halka yapacaklarını iyi anlatırsa, iyi anlarlarsa ortaya böyle güzel eserler ortaya çıkıyor” dedi.

Kaymakam Arısoy’dan destek verenlere teşekkür

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise öğrencilere destek veren herkese teşekkür ederek; “Nazilli’mizde özel ilgi bekleyen çocuklarımızın yetişmeleri hayata hazırlanmaları hususunda yeni bir atölyenin yapımı konusunda bütün Nazilli esnaflarımızın ve STK’larımızın cümlemizle beraber böyle bir çalışma içerisinde bulunması bizim için çok önemliydi. Bu yeni iş atölyesiyle beraber çocuklarımız kendi ürünlerini el emeklerini ortaya koyacaklar. Hayata hazırlanmaları konusunda el becerilerini geliştirmeleri için bir fırsat olacak. Bu, hem Nazilli’miz için yeni bir imkan yeni bir açılım ama daha önemlisi işbirliği kültürünün gelişmesi açısından çok kıymetli. Bu anlamda birçok olguyu ifa etmekte. Ben emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. STK’larımıza, esnafımıza, yerel yönetimlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum okulumuz için de öğrencilerimiz için de” dedi.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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