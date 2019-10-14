Engelliler derneğinden engelli öğrencilere eğitim mutfağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelliler derneğinden engelli öğrencilere eğitim mutfağı

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği'nin (NAZENDER) eğitime desteği sürüyor. Geçtiğimiz yıl içinde ilçedeki bir okula engelli sınıfı kazandıran dernek bu kez hafif düzeyli engelliler için okulda eğitim mutfağı kurdu.

Engelliler derneğinden engelli öğrencilere eğitim mutfağı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği’nin (NAZENDER) eğitime desteği sürüyor. Geçtiğimiz yıl içinde ilçedeki bir okula engelli sınıfı kazandıran dernek bu kez hafif düzeyli engelliler için okulda eğitim mutfağı kurdu.
Nazilli Özel Eğitim İş Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde NAZENDER tarafından hayata geçirilen Yemeİçme Sınıfı törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, NAZENDER eski başkanı ve Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Tayfun Yazıcı, NAZENDER Başkanı Halil Şener, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe, Özel ve Resmi Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış öncesi okul içinde tamiratlarda ve Yeme İçme sınıfı yapımında emeği geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a Kaymakam Arısoy ve Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Tayfun Yazıcı’ya da Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Acar tarafından birer plaket takdim edildi. Açılış töreninde ayrıca TRT, İHA, KANAL 58 VE EGE TV Nazilli temsilcisi Ali Soydemir’e desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla açılış kurdelası kesildi. Daha sonra NAZENDER tarafından hayata geçirilen Yeme İçme sınıfı protokol üyeleri tarafından gezildi, okul müdürü Hakan Bay tarafından bilgilendirildiler.
Yazıcı; “Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz”
NAZENDER eski Başkanı ve Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Başkanı Tayfun Yazıcı, “Özel Çocuklarımız için mutfak atölyesi yaptık. NAZENDER olarak çocuklarımıza aşçılık ve garsonluk eğitimi verilecek bir sınıf yaptık. Bu sınıfın yapımında en büyük başarı Nazilli esnafınındır. Biz esnafımızı organize ederek herkes kendi branşında sınıftaki eksikleri yaptı. Biz sadece bu güzelliği esnafımıza anlattık. Milli Eğitime hediye ettiğimiz ikinci sınıfımız. Çok güzel oldu. Dernek olarak prensibimiz şu; hiçbir zaman vazgeçmemek. Bir dernek başarıyı tek başına yakalayamaz. Halka yapacaklarını iyi anlatırsa, iyi anlarlarsa ortaya böyle güzel eserler ortaya çıkıyor” dedi.
Kaymakam Arısoy’dan destek verenlere teşekkür
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise öğrencilere destek veren herkese teşekkür ederek; “Nazilli’mizde özel ilgi bekleyen çocuklarımızın yetişmeleri hayata hazırlanmaları hususunda yeni bir atölyenin yapımı konusunda bütün Nazilli esnaflarımızın ve STK’larımızın cümlemizle beraber böyle bir çalışma içerisinde bulunması bizim için çok önemliydi. Bu yeni iş atölyesiyle beraber çocuklarımız kendi ürünlerini el emeklerini ortaya koyacaklar. Hayata hazırlanmaları konusunda el becerilerini geliştirmeleri için bir fırsat olacak. Bu, hem Nazilli’miz için yeni bir imkan yeni bir açılım ama daha önemlisi işbirliği kültürünün gelişmesi açısından çok kıymetli. Bu anlamda birçok olguyu ifa etmekte. Ben emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. STK’larımıza, esnafımıza, yerel yönetimlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum okulumuz için de öğrencilerimiz için de” dedi.

AYDIN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli heyecan Atatürk Kent Meydanı’nda yaşanacak
YEREL HABERLER Milli heyecan Atatürk Kent Meydanı’nda yaşanacak
Nesli tükenmekte olan su samuru karayolunda ezildi
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan su samuru karayolunda ezildi
Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, tarihçi Prof. Dr. Serenay’a
YEREL HABERLER Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, tarihçi Prof. ...
Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı
YEREL HABERLER Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı
Nazilli Belediyespor'da çifte üzüntü
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da çifte üzüntü
Efeler’e yeni yollar kazandırılıyor
YEREL HABERLER Efeler’e yeni yollar kazandırılıyor
Denizlerden dağlara tarihe yolculuk
YEREL HABERLER Denizlerden dağlara tarihe yolculuk
Başçayır Ortaokulu, Antalya Yörük Festivali’ni renklendirdi
YEREL HABERLER Başçayır Ortaokulu, Antalya Yörük Festivali’ni ...
Efeler'de yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler'de yol yapım çalışmaları devam ediyor
Söke Voleybol, ilk maçında Bergama’dan eli boş döndü
YEREL HABERLER Söke Voleybol, ilk maçında Bergama’dan eli boş döndü
Söke’de gençler doğa yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Söke’de gençler doğa yürüyüşü yaptı
Aydın’da Akıl ve Zeka Oyunları Öğretici Kursu yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da Akıl ve Zeka Oyunları Öğretici Kursu yapıldı
Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor
Aydın'ın sultanları kendi seyircisinin karşısına çıkıyor
YEREL HABERLER Aydın'ın sultanları kendi seyircisinin karşısına ...
Aydın’da düzenlenen Kanarya Festivali renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Aydın’da düzenlenen Kanarya Festivali renkli ...
Başkan Özcan’dan 11 yaşındaki Yusuf’a yardım eli
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan 11 yaşındaki Yusuf’a yardım eli
Kuşadası açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’ın Sultanları, Beylikdüzü’nü ağırlayacak
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları, Beylikdüzü’nü ağırlayacak
ATB, Aydın zeytinyağını Erzurum’da tanıtacak
YEREL HABERLER ATB, Aydın zeytinyağını Erzurum’da tanıtacak
Erasmus Plus’ı Aydın’da Keşfet etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Erasmus Plus’ı Aydın’da Keşfet etkinliği yapıldı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Ege’nin teknik tekstil ihracatı 100 milyon dolara ulaştı Ege Bölgesi’nde teknik tekstilin ilk 11’i URGE Projesiyle sahaya çıktı
YEREL HABERLER Ege’nin teknik tekstil ihracatı 100 milyon dolara ...
Minibüsün çarptığı at telef oldu
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı at telef oldu
Selatin Organik Köy Pazarı her geçen gün daha da büyüyor Başkan Öndeş; “Selatin ve Şirince bağlantı yolu geliştirilecek”
YEREL HABERLER Selatin Organik Köy Pazarı her geçen gün daha da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X