Nesli tükenmekte olan su samuru karayolunda ezildi

Aydın’da SökeMilas karayolunda nesli tükenme tehlikesinde olan ‘Lutra lutra’ türü su samuru yolda ezilerek telef oldu. Aynı noktada üçüncü su samurunun ezilerek ölmesi üzerine doğaseverler yolda yaban hayvanları için önlem alınmasını istedi.



Söke Ovası’nda bulunan Erikli Azmağı’ndan SökeMilas karayolunu kullanarak Karanfil Azmağı’na geçerken her yıl en az bir su samuru karayolunda ezilerek ölmeye başladı. Yaşam alanları daralan, kirlilik ve diğer çevresel faktörlerle sayıları gün geçtikçe azalan su samurlarının, yaşamını sürdürmek ve nesillerini devam ettirmek için diğer sulak alanlara geçmeye çalışırken karayolunda ezilerek ölmesi doğaseverleri üzdü.



Uyarı levhaları işe yaramıyor

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, SökeMilas Karayoluna mutlaka yaban hayatı geçiş koridorlarının yapılması gerektiğini söyledi. Yaban hayvanlarını korumak için dikilen levhaların işe yaramadığının altını çizen Sürücü, “Bölünmüş yol yapılarak yolun genişlemesi, çelik bariyerler, yoğun trafik gibi etkenler, yaban yaşamı için büyük tehdit oluşturuyor. Çarpmalardan dolayı yaşanan kazalarda, sürücülerin de hayatı tehlikeye girmektedir. SökeMilas karayolu düz alanda olduğundan bu tür geçiş koridorlarının yapılması zor olsa da, karayolunun altında kullanılmayan birçok menfez bulunmaktadır. Kullanılmayan menfezlerin temizlenerek, yaban hayvanlarının tehlikesiz bir şekilde geçmesini sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır” dedi.



Su samurlarının yaşam alanları korunmalı

Söke Ovası’nda azmak olarak bilinen eski Menderes yataklarının canlı yaşamı için zengin türlere ev sahipliği yaptığının altını çizen Sürücü, “Bu türlerden biri olan Su samurları, besin kaynaklarının zengin olduğu ve üreme için saklanıp dinlenebilecekleri etrafı bitki örtüsüyle çevrili buradaki sulak alanları tercih etmektedir. Bu nedenle Söke Ovası’nda bulunan azmak denilen eski Menderes yatakları çok önemlidir. Azmakların etrafındaki bitki örtüsü kesinlikle yakılmamalı, sudaki canlı yaşamının sağlıklı olması için kirletilmemelidir. Özellikle tarımda kullanılan zirai ilaçların sulak alanlara atılmaması gerekir. Karayolunda bisiklet sporu yaparken ölen su samurunu görerek haber veren bisikletçi Yücel Sevinç’e duyarlılığı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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