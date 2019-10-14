Milli heyecan Atatürk Kent Meydanı’nda yaşanacak

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Bu akşam oynanacak olan FransaTürkiye karşılaşması Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’na kuracak olduğu dev ekrandan izlenilebilecek.

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8’inci maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. 21.45’te başlayacak maç Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndaki dev led ekrandan canlı yayınlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Milli heyecana davet etti.

AYDIN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:41

YATSI 19:56

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