Karpuzlu’da öğrenciler trafik eğitimi aldı

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Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki lise öğrencilerine Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polislik mesleği tanıtılarak ‘Trafik Dedektifi Projesi’ kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Karpuzlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte ilçe emniyet müdürlüğü personellerinden Başpolis Naciye Amcalar, polis memuru Hüseyin Hükümdar ve trafik polisi Murat Bildirici tarafından öğrencilere bilgiler verildi. Polislik mesleği ve ‘Trafik Dedektifi Projesi’ konusundaki eğitimi dikkatle dinleyen öğrenciler ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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