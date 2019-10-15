Aydın BİLSEM’de 'Erasmus Days' etkinliği düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nde, birincisi 2017 yılında gerçekleştirilen, ülkemizde bu yıl 57 ilde, 461 etkinlikle kutlanan "Erasmus Days" Avrupa Festivali etkinliği düzenlendi.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Polonya koordinatörlüğünde, Estonya, Belçika, Polonya ve Yunanistan ortaklığında iki yıl boyunca yürüteceği ‘War In Films’ adlı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi çalışmalarına başladı. Güncel konusu ve farklı etkinlikleriyle öne çıkan projeyi öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Aydın halkına tanıtmak amacıyla, Erasmus Days etkinlikleri düzenlendi.

Savaşların Avrupa ülkeleri üzerinde etkisini daha iyi anlamak, paylaşılan ortak değerler ve barışın önemi konusunda gelecek nesilleri bilinçlendirmek amacıyla yürütülen projenin, bilgilendirme toplantıları, poster sunumu, broşürler ve film gösterimi ile tanıtıldığı Erasmus Days etkinlikleri oluşturduğu renkli görüntülerle ilgi topladı.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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