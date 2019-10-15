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Kuşadası’nda otelciler düzenlenen gecede bir araya geldi KODER Başkanı Özden: 2020’den ümitliyiz

İHA

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen gece 'Yeni döneme el ele' programı düzenlendi. Ramada Resort Otel Omega Arena'da gerçekleştirilen etkinliğe turizmcilerin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı. Gecede konuşan Kuşadası Otelciler ve Turizm Yatırımcıları Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, 2019 yılının iyi geçtiğini ve 2020 turizm sezonu için ümitli olduklarını söyledi.

Kuşadası’nda otelciler düzenlenen gecede bir araya geldi KODER Başkanı Özden: 2020’den ümitliyiz

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen gece ‘Yeni döneme el ele’ programı düzenlendi. Ramada Resort Otel Omega Arena’da gerçekleştirilen etkinliğe turizmcilerin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı. Gecede konuşan Kuşadası Otelciler ve Turizm Yatırımcıları Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, 2019 yılının iyi geçtiğini ve 2020 turizm sezonu için ümitli olduklarını söyledi.
Programa, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turhan, Seyfi Seyhan Süvari, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, Belediye meclis üyeleri ile sektörde faaliyet gösteren turizm profesyonelleri katıldı.
“Fiyat istikrarı için erken rezervasyonları durdurmayalım”
2019 yılında iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini ve genel olarak herkesin memnun olduğunu belirten KODER Başkanı Tacettin Özden, “Ancak Thomas Cook’un batma olayı hepimizin moralini bozdu. Turizmin bir cilvesi olan bu sorunu da aşacağımıza inanıyorum. 2020 yılı için de şu anda rezervasyonların iyi göründüğünü söylemeliyim. Dolayısıyla turizmci olarak bu yıldan daha iyi bir sezon geçireceğimizi ve Thomas Cook’dan olan kaybın kapanacağını düşünüyorum. Endişe etmeyin, sadece fiyat istikrarının oturmadığını düşünerek, fiyat istikrarının önemini belirtmek istiyorum. Erken rezervasyonları durdurmayın, devam ettirelim ki fiyat istikrarı otursun. Fiyat istikrarının oturması için erken rezervasyon önemlidir. Bu arada başarılı olabilmemiz için sürdürebilir turizm yapmamız gerekir. Artık dünya iklimle beraber insanlarda çevreye duyarlı hale geldiler. O yüzden bizim yaptığımız turizm, daha fazla çevre, doğa ile uyumlu, temiz deniz, çevre, şehir ve en önemlisi de insana yatırım yapan bir turizm olması lazım. Özellikle buna Kuşadası’nın daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Kuşadası belediyesi de bu çerçevede ilçemize yatırım yaparak altyapısını düzenlemesi gerekiyor” dedi.
2020 turizm sezonunun iyi geçmesi umutları ile düzenlenen gece geç saatlere kadar sürdü ve büyük ilgi gördü.

AYDIN

15 Ekim 2019 Salı

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