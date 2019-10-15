Kuşadası Ticaret Odası’nda e-ticaret semineri yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve İdeaSoft işbirliği ile, KUTO’da eticaret konulu seminer düzenlendi.

Kuşadası Ticaret Odası’nın üyelerine yönelik seminerleri kapsamında, İdeaSoft stratejik pazarlama uzmanı Deniz Betül Şahin tarafından verilen eticaret seminerinde, eticarette olması gereken tüm detaylar ele alındı, katılımcılar sorularına cevap buldu.

Eticaret hacmi, pazarı, gerekli alt yapısı, süreçleri, yazılımlar, ürün ve tedarikçiler ve tüketici analizleri gibi konularda bilgiler verilen seminerde, kendi sanal mağazalarını kurmak isteyen katılımcıların merak ettikleri konular aydınlatıldı.

İnteraktif olarak gerçekleşen seminerde, aynı zamanda Türkiye’de ve dünyada eticaret hakkında istatistiklerle ayrıntılı bilgi verildi ve teknolojinin gün geçtikçe insan hayatına entegre olduğu belirtilerek, eticaret girişimcisinin pazara doğru ürünü, doğru fiyatla sunduğu takdirde, eticaret sitesinin başarılı olmaması için bir neden olmadığı vurgulandı.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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