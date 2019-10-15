Başkan Günel, caz müziğinin Kuşadalı efsanesi Maffy Falay ile Kuşadası’nda buluştu

Caz müziğinin dünyaca tanınmış sanatçısı Kuşadalı Muvaffak Falay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in daveti üzerine Kuşadası’na geldi.

Türkiye’de Mafi, dünyada ise Maffy olarak tanınan 1930 doğumlu sanatçı, 30 Ağustos 2019’da 90 yaşına girdi. Müzik hayatına Kuşadası’nda başlayan, gençliğinde Kuşadası Bandosu’nda trompet çalan ünlü sanatçı, 1964 yılından bu yana yaşadığı İsveç’ten kesin dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ömrünün geri kalanını Kuşadası’nda tamamlamak istediğini belirten ünlü caz sanatçısı Muvaffak Falat, “1942 yılında babamın görevi nedeni ile bulunduğu Kuşadası’nda müziğe başladım. Bir dönem Kuşadası Belediye Bandosu’nda da görev aldım. 1956’da aldığım bir davet ile müzik yaşantımda profesyonel döneme adım attım. 1964 yılından beri İsveç’te yaşıyorum. Artık Türkiye’ye, müziğe başladığım ve çok sevdiğim Kuşadası’na dönmek ve burada gençlere bilgilerimi aktarmak istiyorum. Türk ezgilerini armonize ederek genç trompet yeteneklerini yetiştirmek istiyorum. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in nazik daveti üzerine kendisini ziyaret ettim. Başkanımızın gösterdiği misafirperverlik için çok teşekkür ederim” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın tanınmış bir caz üstadı olan, Kuşadası’nda müziğe başlayan ve kendini Kuşadalı olarak nitelendiren Muvaffak Falay’a davetlerini kırmadığı için teşekkür etti. Kuşadası’nda Muvaffak Falay’ın anılarının ve müziğinin yaşatıldığı bir müze açmak istediğini belirten Başkan Ömer Günel, “Dünyaca ünlü bir caz müzisyeninin memleketi olmaktan gurur duyuyoruz” diyerek, üzerinde aynı ifade bulunan bir plaketi, tüm Kuşadası halkı adına Falay’a hediye etti.

Falay’ın Kuşadası’nda defnedilmeyi vasiyet ettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, ünlü sanatçının vasiyetini yerine getireceklerini belirtti. Başkan Ömer Günel “Sanatçımızın bestelerinin dijital ortamda saklanması ve CD haline getirilerek Kuşadası Belediyesi tarafından, gelecek kuşaklara aktarılması için de çalışmalara başlayacağız. Muvaffak Falay gibi efsanevi bir müzisyenin memleketi olmak hepimiz için gurur kaynağı. Biz üzerimize düşen görevi yapmaya, bu müziği sonsuza kadar yaşatmaya hazırız” dedi.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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