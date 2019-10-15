Mavi ekip Mimarsinan Mahallesi’nde

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesi’nde detaylı ve yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.



Temiz, sağlıklı ve daha yaşanabilir kent için saha çalışmalarında var gücüyle çalışan Efeler Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mimarsinan Mahallesi’nde kolları sıvadı. İş makinaları ile yoğunlaşan ot ve toprak yığınlarını toparlayıp, alanları düz bir hâle getiren belediyenin mavi ekibi yol ve kaldırım kenarındaki büyümüş ve kurumuş otları temizledi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla yürütülen çalışmalarda, mavi ekip temizlik çalışmalarının yanı sıra bahçelerden kaldırımlara taşan bitkiler için ise peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ve çevre esnafına rahatsızlık veren alanlara destek veren çöp taksi, ekiplerin çalışmalarının ardından atıkları temizledi.



“Efeler’in çehresini değiştireceğiz”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Temiz çevre ve yaşanılabilir kent yaratma çabalarımız çerçevesinde ekiplerimiz mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Diğer müdürlüklerimizle de sahada maksimum performans ile çalışmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız Efeler’in çehresini değiştirip, hak ettiği güzelliğe kavuşturmak” dedi.

Mimarsinan Mahallesi’nde seferberlik ilân eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalledeki sokakların temizliğini kısa sürede tamamladı. Diğer mahallelere de rutin olarak girecek olan ekipler, Efeler İlçesi genelinde hizmete devam ediyor.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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