Söke’de özel okullar dernek çatısı altında toplandı

Ege Özel Eğitim Kurumları Derneği kuruldu. Söke merkezli kurulan dernek Kuşadası, Didim, Aydın’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm özel eğitim kurumlarına kapılarını açıyor.



Aydın ilinin eğitime verdiği değer noktasında Türkiye’de ön sırada olduğunu, il derecelerine bakıldığında Aydın’ın 43. Sırada yer aldığını belirten Ege Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Ömer Yaraş, derneğin başlıca amacının Aydın ilinin eğitim kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler ortaya koymak olduğunu söyledi.

Ömer Yaraş; “Sistemsiz, birbirinden bağımsız ve kopuk halde yola devam etmenin kurumlara, eğitim ve öğretimde, hem öğretmenlerde, hem öğrenci ve velilerde istenilen beklentileri karşılamadığını, hatta bazen zarar verdiğini görmekteyiz. Biz okul yöneticileri olarak toplantılar ve istişareler yaptık. Sonuç olarak birlikte, sistemli yol yürümek, adımlar atmak ve çözüme ulaşmanın elzem olduğunu gördük. Bu nedenle Ege Özel Eğitim Kurumları Derneği’ni kurarak ilk resmi adımı atmış olduk” dedi.



Özel eğitim ve öğretim kurumlarının eğitimin yanında güçlü bir ticari yapıya sahip olduklarını, bölgede bugün binin üzerinde istihdam oluşturduğunu ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Ömer Yaraş; bazı eğitim kurumlarında yaşanan bazı talihsiz olayların öğretmen, öğrenci ve velileri mağdur ettiğini de söyledi. Bu mağduriyetlerin oluşmaması için derneğin fahri hakemlik yapacağını dile getiren Ömer Yaraş; “Derneğimize üye olan kişi ve kurumlarla diyalog kurup, mağdur öğretmen, mağdur kurum, mağdur öğrenci ve veli olmasın diye üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Kurumlar arasında iyi ilişkilerin kurulmasına olanak sağlayacak imkanlar oluşturmak istiyoruz” dedi.



Tüm eğitim ve öğretim kurumlarına çağrı yapan Ege Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Ömer Yaraş; “Kapımız dürüst, samimi, ilkeli tüm kurumlara açıktır. Birlikte kuvvet doğar. Gelin birlikte olalım, gücümüzü haktan, adaletten, liyakatten yana kullanalım. Memleketimizin geleceği olan öğrencilerimizi çağın dengine hatta ilerisine götürelim” dedi. Ömer Yaraş dernek yönetimi olarak tüm eğitim kurumlarını ziyaret ederek, davette bulunacaklarını ifade etti.

Toplantıda Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde toplam 47 Bin öğrenci olduğu, bu öğrencilerden 4 Bininin özel eğitim kurumlarında öğretim gördüğü belirtildi. Özel eğitim kurumlarının artmasıyla güven sorununun oluştuğunun farkında olduklarını belirten dernek yöneticileri, derneğin oluşan bu güven sorununu da giderecek faaliyetler yürüteceğinin altını çizdi.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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