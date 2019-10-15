KOSGEB, Söke’de yeni vizyonunu ve desteklemelerini anlattı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nın sunduğu desteklemeler ve yeni vizyonu Söke’de anlatıldı.

Söke Ticaret Odası tarafından düzenlenen KOSGEB Bilgilendirme toplantısında KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger; “KOSGEB’in yeni vizyonu ile Aydın’ın KOBİ’leri Dünyaya açılıyor” başlığı altında bir sunum yaptı.

Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdinç Algür, Meclis Başkanı Veysel Kara başta olmak üzere çeşitli meslek odalarının temsilcileri ve ticaret odası üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdinç Algür; “Ülkemizde sanayi ve imalat işletmelerinin yüzde 97’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ülkemizde çalışan her 10 kişiden 7’si KOBİ ölçeğindeki bir işletmede çalışmaktadır. KOBİ’ler ülkedeki ekonominin ana unsuru olmakla kalmayıp, sosyal barış ve huzurunda teminatı konumundadır. KOBİ’lerin finansal olarak desteklenmesinde KOSGEB önemli rol oynamaktadır. İlçemizdeki işletmelerin ve ekonominin gelişmesi için Söke Ticaret Odası olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Her ortamda işbirliğine açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum” dedi.

Yaptığı kısa konuşmasıyla katılımcıları selamlayan Söke Belediye Başkanı levent Tuncel’in ardından kürsüye Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz çıktı. Metin Yavuz konuşmasında; “Aydın’ın dağlarından yağ, ovalarından bal akıyor da ancak maalesef bunun karşılığında katma değere dönüşebilecek herhangi bir faaliyetimiz yok. Sağlanan desteklemeler ve imkanlar var ancak biz Aydın olarak bu imkanların şimdiye dek farkında olmamışız. Yada anlatan olmamış. Bunda herkesin suçu var. KOSGEB’in 2018 yılında 1.3 milyar TL’lik bütçesi var. KOSGEB bu bütçeyi yatırımlarda ve iş geliştirmelerde gelin ben size vereyim diyor. Aydın bu bütçenin sadece 11.5 milyonunu kullanmış. Türkiye’de 80 Bin ihracatçı firma var. Aydın’da 152 firma var. Bu rakamlar ya bizim ihtiyacımızın olmadığını yada ilgilenmediğimizi gösteriyor. Devlet imkan sunuyor, bizse ne plan ne de proje yapmıyoruz. Bu yıl 2 milyon bütçesi olan KOSGEB’in önümüzdeki yılki bütçesi 3 milyon TL. yani fırsatı kaçırmayalım. Aydın’ın ihracatı 680 milyon dolar, Denizli’nin ise ihracat rakamı 3 milyar dolar. Aydın’ın imkanlarına bakıldığında ihracat rakamımız düşük. Onun için Devlet tarafından sunulan imkanları değerlendirmememiz gerekiyor. Bu toplantılarla sunulan imkanları geniş kitlelere anlatmayı hedefliyoruz” dedi.

KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger KOSGEB’in sunduğu destekleme ve imkanlarla ilgili bilgiler verdi. Özellikle ihracata yönelik veya bir başka deyişle işletmelere sunulan yurtdışı destek programı ile ilgili çok çeşitli desteklemeler olduğunu belirten Sadullah Dülger; “Girişimci ve katılımcılar KOSGEB’in sunduğu desteklemelerden yararlanmaya davet ediyoruz. Ekibimizle sizlerin projelerine yardımcı olmak işlerinizi kolaylaştırmak için buradayız” diye konuştu.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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