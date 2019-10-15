Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

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Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği yönetimi, Dernek Başkanı Yücel Balkım başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

15 Ekim Beyaz Baston Günü sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette dernek yönetimi engellilerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Dernek yönetimini ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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