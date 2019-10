Kuşadası’nda deniz kirliliğine acil müdahale tatbikatı

Kuşadası Ege Port Limanı’nda petrol türevi deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, olası kazalar öncesi ve sonrasında liman personelinin hazırlıkları ve donanımları test edildi.

Ege Port Limanı tarafından Most Denizcilik işbirliğiyle gerçekleştirilen Tatbikatı Kuşadası Liman Başkanlığı ve Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de izledi. Tatbikatta, senaryo gereği, limanda yakıt alan gemiden sızıntı olması nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin yayılmaması ve deniz canlılarına zarar vermemesi için müdahalede bulunuldu. Hazırlanan eylem planı çerçevesinde, kısa sürede kirlilik kontrol altına alındı.



Tatbikata ilişkin bilgi veren Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Mevzuat kapsamında yılda iki kez liman işletmemiz bünyesinde yapılan tatbikatlar ile denizlerimizin temizliği için etkin bir ekip oluşturduk. Personeli, yaşanacak olası bir çevre felaketine müdahale için her an hazır tutuyoruz. Sorumluluk sahamızdaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara personelimiz ve işletmemiz bünyesinde bulunan donanımla acil müdahale edebiliyoruz" diye konuştu.

