KUTU’dan bir ilk daha Kuşadası tanıtım videolarında sanal gerçeklik deneyimi

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), tanıtımda bir ilke daha imza attı. Sosyal medya üzerinden aralıksız olarak sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini ekleyen KUTO, Kuşadası tanıtım videolarında sanal gerçeklik dönemi başlattı.



İlk olarak Kuşadası’nın dünyacı ünlü doğa harikası Dilek YarımadasıBüyük Menderes Deltası Milli Parkı için çekilen 360 derece video benzersiz bir deneyim yaşatarak, sadece bir yönden değil, her yönüyle izleyenlere Milli Parkı gezme ve deneyimleme imkanı sunuyor.



Kuşadası Ticaret Odası’nın dünyanın her yerinden takipçi sayısı 1 milyon 200 bine yaklaşan Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfası ve diğer sosyal medya hesaplarında yayınlanan 360 derece video ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; “Kurum olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve Kuşadası’nın tanıtımında kullanıyoruz. İlçemizin tanıtımı için 2016 yılı başından itibaren aktif olarak kullandığımız Kuşadası Güvercin sosyal medya hesaplarımızda yayınlanmak üzere 38 farklı konuda tanıtım videoları hazırlattık ve yayınladık. Videolarımızı diğer kurum ve kuruluşlar ve üyelerimiz de tanıtımlar da kullandılar. Şimdi yine bir ilke imza atarak hazırlattığımız ve ilk olarak Milli Parkı anlatan 360 derece videomuz ile takipçilerimiz farklı bir deneyim yaşayacaklar. Aynı zamanda fuar tanıtımlarında VR gözlükler ile izlenme imkanı da olan videolarımıza, Kuşadası’nın diğer güzelliklerini de anlatarak devam edeceğiz” dedi.



Yayınlandığı ilk andan itibaren yoğun ilgi gören 360 derece video, sanal gerçeklik benzeri bir deneyimi yaşatması için standart videolardaki gibi sadece bir yönün değil, her yönün özel donanım ve tekniklerle çekilerek montajlanması ile oluşuyor ve geçen yılların aksine, 8K’ya varan yüksek çözünürlükler ile bu deneyim daha gerçekçi hale geliyor. Fuar ve benzeri tanıtım ortamlarında, VR gözlükler ile de izlenebilen 360 derece videolar, ziyaretçilere yerinden hareket etmeden farklı mekânları gezebilme imkânı sunuyor. Facebook ve Youtube platformlarının 360 VR videolarını desteklemesi sonrasında, sosyal medya kullanıcıları ek program ve yazılıma ihtiyaç duymadan bu videoları telefonda bakmak istedikleri yöne doğrultarak 360 deneyimi yaşayabiliyor. Çekimi yapılan yerlerde oluşturulabilecek QR kodlu yönlendirmeler ile, gerçek ziyaretçilerin gezdikleri alanlara farklı açılardan bakabilmesi ve gezi öncesi tanıtıcı bir anlatımı dinleyebilmesi sağlanıyor.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:40

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.