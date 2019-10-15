Aşağı Nazilli köşe bucak temizleniyor

Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kış mevsimi öncesi, Nazilli genelinde genel temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleşiyor. Çalışmalara yine ilk olarak Aşağı Nazilli’de Çapahasan, Sümer ve Şirinevler Mahallesi’nden başlandı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç bakım, budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirirken, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise süpürme işlemi gerçekleştirdiği cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak tertemiz hale getiriyor.

Belediye ekiplerinin dip köşe kenar, güç birliği ile ortaklaşa yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, mahallelerinin tertemiz olduğunu söyleyerek başkan Kürşat Engin Özcan ve Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi personeline teşekkür etti.

Çapahasan, Sümer ve Şirinevler Mahallesi’ndeki çalışmaları Temizlik İşleri Müdürü Kenan Yapsak eşliğinde yerinde inceleyen Başkan Kürşat Engin Özcan, “ Bu gün yine ilk olarak çalışmalarımızı Aşağı Nazilli’den başlattık. İlk geldiğimizde de Bahar temizliğimize yine burada başlamıştık. Nazilli’mizin en eski mahallelerinin yer aldığı, insanlarının genellikle tarım ile ziraat ile uğraştığı bu mahallerimiz uzunca yıllar alt yapısıyla, üst yapısıyla yatırıma ihtiyaç duymuştur. Bu gün burada Park Bahçemiz, Temizlik İşlerimiz ve Büyükşehrin ekipleri ile birlikte koordineli bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmaların sonrasında, planlanan alt yapı hizmetleri de geldikten sonra, üst yapı hizmetlerini de gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın istediği şekilde müreffeh konuma gelmeleri için çalışmalarımıza aralık vermeyeceğiz. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. Nazilli’de iyi ve güzel şeyler olmaya devam ediyor. Birlikten kuvvet doğuyor, güç doğuyor. Başka hiç bişey doğmuyor. Nazilli’miz iyi ve güzellikler olacak” dedi.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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