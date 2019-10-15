Antik Romalılar efeleri izledi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 5 gün sürecek olan Ara Güler ve Kenan Tevfik Erim’i Anma 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür ve Turizm Festivali kortej yürüyüşü ve açılış programı ile başladı.

Etkinlikte 2000 yıl öncesinin antik roma kıyafetlerini giyen mankenler ilgi odağı oldu. Afrodisias’a adını veren Afrodit güzelinin de temsil edildiği etkinlikte Antik Romalılar efeleriyle ilgiyle takip etti. Etkinlikle kapsamında fotoğraf sergileri, spor yarışları ve 2000 yıl önce yapılan gladyatör dövüşleri canlandırılacağı belirtildi.

İlk olarak Atatürk Anıtına festival çelengi sunulması ile başlayan tören kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej yürüyüşünde protokol ile birlikte deve, rahvan atlar, bando takımı, roma dönemi canlandıran Afrodisias güzeli, Roma kralı, o dönemi yansıtan kıyafet giyen öğrenciler ile birlikte renkli bir şekilde yapıldı. Ardından festivalin açılışına geçildi. Eski belediye önündeki Kaymakam Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal ev sahipliğindeki açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Cumhuriyet Savcısı Sadullah Atlı, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, Aydın Rehberler Odası Başkanı Ozan Sayın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe dışından gelen aralarında ünlü fotoğrafçıların da bulunduğu isimler etkinliği fotoğrafladı.



Açılış konuşmalarında Barış Pınarı harekatına yönelik sözlerle konuşmalarına başlayan protokol üyelerinden kürsüye ilk gelen Belediye Başkanı Zeki İnal, “Karacasu’muzun tanıtımı açısında önemli yere sahip olan Ara Güler ve Kenan Tevfik Erim’i Anma 1. Uluslar arası Afrodisias Fotoğraf ve Turizm festivalini Kaymakamımızın üstün gayretleri içerisinde belediyemiz bünyesinde gerçekleştiriyoruz. İlçemizin tanıtımına sunduğu katkı sebebiyle Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. 5 gün boyunca dolu dolu etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. İlçemizi dünyaya tanıtmak için büyük fırsat yakaladık. Açık hava çadırı olarak adlandıran yaylaları, kırmızı toprağa şekil veren sanatçı elleri, meşhur pidesi ile Aydın’ın gözdesi olan ilçemizin önemli bir değeri olan dünya mirası Afrodisias’ın tarihi M.Ö 5. Yy ortalarına kadar dayanmaktadır. Antik çağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden olan kent geç Helenistik dönemden Roma ve Bizans dönemlerine kadar farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır” dedi.



Ardından sözü alan Kaymakam Ahmet Soley, “Fotoğraf, Kültür, Turizm ve Sporu bütünleştirerek UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesinde bulunan Afrodisias’a yurt içi ve dışında tanıtmak Afrodisias’ı halk, sporcu, sanatçı ve bilim adamlarını buluşturmak, düzenlenecek stant, sergi ve çeşitli etkinlikler aracılığı ile gençler, kadınlar, engelliler, sosyal risk altındaki gruplar başta olmak üzere geniş kitlelere ulaşmak Afrodisias’ın ortaya çıkartılmasında büyük katkısı olan uluslar arası ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Erim’i anmak amacıyla düzenlediğim etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Yerel ürün ve el sanatları, ilçenin folklorik değerleri açılan stantlar aracılığı ile tanıtılırken düzenlenecek spor etkinlikleri ile de ilçemiz tanıtılıp Karacasu spor, kültür, sanat ve müzikle buluşturulacak. Çeşitli mahallelerde düzenlenen etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaşılacaktır. Festivalimiz ilk defa ve geniş kapsamlı düzenlendiği için bir takım kusur ve noksanlar kaçınılmazdır. Olabilecek aksaklıklar için şimdiden özür diliyorum. Hata ve noksanlarımızdan ders alarak etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmek umutlarıyla etkinliğimizin gerçekleşmesinde yardım ve katkılarını esirgemeyen başta Sayın Valimizi Yavuz Selim Köşger’e, Aydın Milletvekillerimiz Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, fedakarca görev yapan düzenleme komitesi ve festival görevlilerine, etkinliğimize renk katan sanatçı, ekip ve katılımcılara, sponsorlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de “Bu faaliyetleri destekliyorum. Ancak yaklaşık bir ay önce bir festivalimiz daha vardı. Az önce kendileriyle görüştüm. Güçleri birleştirip uluslar arası çapta bir şey yapmak lazım. Tanıtımın belki de netice doğuracak bicimi o. Tek bir festival yapılması daha anlamlı olacak. Bu festivalde emeği geçenlere, Afrodisias’ı ortaya çıkaran Ara Güler ve Kenan Erim’e şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların sonrasında Vali Köşger ve Rektör Aldemir’e plaket ve çiçek takdim edildi. Kırçiçeği Anadolu Lisesi ve Karacasulu efeler gösterilerini sundu. İran ve Gürcistan’dan gelen halk oyunları ekiplerinin performanslarından sonra Kültür Merkezinde Ara Güler fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

AYDIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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