Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 30 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Simay, Buse, Tuğçe, Elçin, Deniz, Bahar, Dilara, Selime, Merve, Çetin Buse
Antrenör: Ali Kamberoğlu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Celeste, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Sobolska, Duygu, Hande
Antrenör: Alper Hamurcu
Setler: 2516, 2517, 2515
Süre: 74 (25, 23, 26)
AYDIN
15 Ekim 2019 Salı
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