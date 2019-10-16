TÜBİTAK’tan ADÜ’lü Öğretim üyelerinin projesine destek

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yalçın Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Serdar Sağkal’ın TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) ‘2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı’na yaptığı proje başvuruları desteklenmeye uygun görüldü.

Prof. Dr. Yalçın Özdemir’in projesi kapsamında, Örobro Üniversitesi’nden Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Metin Özdemir, 2329 Mart 2020 tarihlerinde ADÜ’ye gelerek boylamsal araştırma desenleri ve veri analizi teknikleri konusunda bir çalıştay gerçekleştirecek.

Dr. Öğretim Üyesi Ali Serdar Sağkal’ın projesi kapsamında, Örobro Üniversitesi’nden Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sevgi Bayram Özdemir, 2329 Mart 2020 tarihlerinde ADÜ’ye gelerek ilgili katılımcılara (lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve doktor öğretim üyeleri) yönelik akademik yazım konusunda bir çalıştay düzenleyecek. ADÜ, Başkent Üniversitesi ve Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği iş birliği ile 2629 Mart 2020 tarihlerinde Selçuk’ta düzenlenecek olan Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresine katılacak. Ayrıca çalışma kapsamında, konuk bilim insanı Dr. Sevgi Bayram Özdemir ile ADÜ öğretim üyelerinin ortak araştırmalar yürütme noktasında iş birliği olanaklarını değerlendirmeleri hedefleniyor.

Öğretim üyeleri tarafından yapılan açıklamada, çalıştaylara ilişkin detaylar ve başvuru koşulları hakkında katılımcılara süreç içerisinde bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.

AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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