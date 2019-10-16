Karacasu’da semalarında yükselen balon dikkat çekti Karacasu’da festival dolu dolu devam ediyor

Hollanda'da yıllardır mahzende yaşayan bir baba ile 5 çocuğu polis tarafından kurtarıldı

Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festival kapsamında, Afrodisias’ da fotoğraf çekme etkinliği düzenlendi.

Görevlilerin bindiği ve yaklaşık olarak yarım saat antik kent üzerinde havada kalan balon ziyaretçilerden ve fotoğrafçılardan büyük ilgi gördü. Gün batımı eşliğinde balonu değişik açılardan fotoğraflayan fotoğrafçıların kareleri birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Karacasulular ilçede ilk kez gezi balonu uçurulduğunu söyleyerek böyle bir hizmetin ilçe turizmine katkı sunacağını dile getirdiler.

AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.