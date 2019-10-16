Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı

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Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi’ne dikilen 10 metrelik bayrak direğinde göklerin süsü şanlı Türk Bayrağı dalgalanıyor.

Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi meydanına 10 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi. Nazilli Belediyesi elektrik servisi tarafından dikilen direğe, 2x3 metrelik şanlı al bayrağımız göndere çekildi. Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye personeline teşekkürlerini sundu.

Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir; “Şanlı bayrağımızın Mahallemizin her yerinden görünecek şekilde dalgalanmasını sağlayan Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a ve Nazilli Belediyesi personeline teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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