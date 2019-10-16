Başkan Atabay, Bodrum’da turizm lansmanına katıldı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İngiltere merkezli tur operatörü Jet2'nun Bodrum'da düzenlediği 2020 Turizm Projeksiyon lansmanına katıldı.

Başkan Atabay’a Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu da eşlik etti.

Bodrumdaki lansman ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Atabay, “Önümüzdeki sezonun tur satışlarındaki yükseliş ve yeni yatak ihtiyacının yanı sıra Türkiye'nin turizm potansiyeline olan güvenlerini yansıtan verimli bir sunum izledik. Turizm bölgesi belediyelerimizin başarılı yatırımları ve turizm yatırımcılarının vizyonu ile Didim ve ülke turizminin bir üst seviyeye çıkacağına bizlerin de güveni tam. Hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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