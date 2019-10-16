Aydın'da ikinci üniversiteye yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor. Yoğun ilgi gören ve sınavsız ikinci diploma imkanı sunan ikinci üniversite programlarının 20192020 öğretim yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri, 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programları, 20192020 öğretim yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 18 Ekim tarihinden sonra internetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün olmayacak.

İkinci üniversiteye herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açık öğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitimöğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında; lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına; ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına başvurabilecek.



Kayıt işlemlerinin Açık Öğretim bürolarında tamamlanması gerekiyor

İnternetten başvurusunu yapan adayların yönlendirilen sayfadan “Döküm Al” butonunu kullanarak Açık öğretim bürosuna teslim etmesi gereken belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Daha sonra ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, online ödeme sayfasından ödeme yapabiliyor. Ödeme yapan adayların internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 18 Ekim tarihine kadar illerde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü Açıköğretim büroları kayıt işlemleri için açık olacak.



Kayıt yaptırılabilecek programlar

İkinci üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek ön lisans ve lisans programları ise şöyle:

Açıköğretim Fakültesi ön lisans programları: Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Web Tasarımı ve Kodlama, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler.

Açıköğretim Fakültesi lisans programları: Felsefe, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri.

İşletme Fakültesi lisans programları: Havacılık Yönetimi, İşletme (İngilizce), İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi.

İktisat Fakültesi lisans programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler.

AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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