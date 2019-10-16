Kaymakam Türköz'en futbol takımına Amatör Spor Haftası ziyareti

Aydın'ın Didim ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediyespor antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara baklava ikram etti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Gençlik ve Spor Müdür vekili Ufuk Kurucu ile birlikte Didim Belediyespor antrenmanını ziyaret etti. Kaymakam Türköz’ü Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş ve Genel Kaptan Cemal Şahin karşıladı. Didim Belediyespor’lu futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Kaymakam Türköz futbolcularla sohbet etti. Türköz Ülkemizde sporun her branşının önemli olduğunu fakat futbolun ayrı bir yer tuttuğunu belirterek “Sizler bugün burada amatör takımlarda yer alıyorsunuz. Bana göre bir spor branşının gelişmesi altyapı ve amatörlerin katkısı ile olur. Sizlerinde yapacağı katkılar sporun gelişmesi noktasında önemli; ilçemizde şu an 2 takım Aydın’da Süper amatör liginde ve başarılı sonuçlar alınacağına inanıyorum.”dedi.

Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş ise Kaymakam Türköz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, takımla ilgili bilgiler verdi.

Ziyarette Kaymakam Türköz, futbolculara baklava ikram edip, ardından antrenmanı izledi.

AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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