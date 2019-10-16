Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çalışmalarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çalışmalarına başladı

İHA

Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çalışmalarına başladı

Nazilli Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak, ücretsiz tiyatro kursu ve yenilikçi drama dersleri başlattı.
Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, 613 yaş arası 150 öğrenci ile başlayan eğitimler yıl boyunca devam edecek.
Kurulduğu günden bu yana büyük gurup tiyatro topluluğundan, çok daha fazla talep ve ilgi gören Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Gurubu topluluğuna, bu dönem 150 çocuk müracaat etti. Neredeyse rekor düzeyde ilginin ve katılımın sağlandığı topluluk Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda çalışmalarına başladı. Nazilli Belediyesi Tiyatro Gurubu Eğitmeni Mukades Yüksel, Tiyatro ve drama eğitimlerinde çocukların dinleme, dikkat, algılama, konuşma, bedenini kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerinin geliştiğine dikkat çekti. Güler yüzlü yardımcı öğretmenler Nurşen Kozlarlı ve Selin Yüksel çocuklara olan sevgilerini ve ilgilerini onlara her fırsatta yardımcı olarak gösteriyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yılın ilk sahnesini alacak olan çocuk gurubu hafta içi üç gün iki şer saat çalışma yapacak. Her çocuğun rol ve görev alacağı oyun, Tiyatro Topluluğu Eğitmeni Mukaddes Yüksel tarafından yönetilecek.
Oldukça heyecanlı ve istekli olan çocuk gurubu topluluğu İlk çalışmalarında, birbirleri ile tanışıp kaynaşırken, bu imkanı sağlayan başta Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğitmenleri Mukaddes Yüksel ile diğer tüm yetkili ve görevlilere teşekkür ettiler.

AYDIN

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Türköz'en futbol takımına Amatör Spor Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz'en futbol takımına Amatör Spor ...
Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi
YEREL HABERLER Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi
Didim oda ve STK'larından Barış Pınarı Harekatına ortak destek
YEREL HABERLER Didim oda ve STK'larından Barış Pınarı Harekatına ...
Germencik’te Mehmetçik için kuru incir kampanyası Germencik Belediyesi, Mehmetçiklere gönderilmek üzere incir kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Germencik’te Mehmetçik için kuru incir ...
Kar taneleri Kuşadası’nda yüzme öğrenecek
YEREL HABERLER Kar taneleri Kuşadası’nda yüzme öğrenecek
Kuşadası odalarından Barış Pınarı kahramanlarına destek
YEREL HABERLER Kuşadası odalarından Barış Pınarı kahramanlarına ...
Aydın evinde firesiz başladı
YEREL HABERLER Aydın evinde firesiz başladı
‘Kemerim Ses Getirsin” kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı
YEREL HABERLER ‘Kemerim Ses Getirsin” kampanyasından ödül kazanan ...
Koruma Kurulu, antik kaya resimleri için tescil çalışması başlattı
YEREL HABERLER Koruma Kurulu, antik kaya resimleri için tescil ...
Öğretim üyeleri ADÜ’yü Münih’te temsil etti
YEREL HABERLER Öğretim üyeleri ADÜ’yü Münih’te temsil etti
Hayırsever çiftten ADÜ'ye anlamlı bağış
YEREL HABERLER Hayırsever çiftten ADÜ'ye anlamlı bağış
Aydın'da ikinci üniversiteye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Aydın'da ikinci üniversiteye yoğun ilgi
Başkan Atabay, Bodrum’da turizm lansmanına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Bodrum’da turizm lansmanına katıldı
Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
Belediye öz kaynaklarıyla Kuşadası sokaklarını yeniliyor
YEREL HABERLER Belediye öz kaynaklarıyla Kuşadası sokaklarını ...
Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26 Ekim’de Kuşadası’nda başlıyor
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26 Ekim’de ...
Mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER Mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim’de başlıyor
Aydın ve Muğla’da yıldırım 8 ormanına neden oldu
YEREL HABERLER Aydın ve Muğla’da yıldırım 8 ormanına neden oldu
Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı
YEREL HABERLER Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı
Aydın’da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması
YEREL HABERLER Aydın’da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatına ...
Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
TMO kuru incir alımına başladı
YEREL HABERLER TMO kuru incir alımına başladı
Karacasu’da semalarında yükselen balon dikkat çekti Karacasu’da festival dolu dolu devam ediyor
YEREL HABERLER Karacasu’da semalarında yükselen balon dikkat ...
Efeler’de tenisin şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Efeler’de tenisin şampiyonları belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X