Didimli Kore Gazisi 65 yıl sonra madalya ve berat belgesini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Didimli Kore Gazisi 65 yıl sonra madalya ve berat belgesini aldı

İHA

Aydının Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Akdağ, 65 yıl aradan sonra madalya ve berat belgesini aldı. Akdağ'a madalya ve beratını düzenlenen törenle takdim edildi.

Didimli Kore Gazisi 65 yıl sonra madalya ve berat belgesini aldı

Aydının Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Akdağ, 65 yıl aradan sonra madalya ve berat belgesini aldı. Akdağ’a madalya ve beratını düzenlenen törenle takdim edildi.
Kore Savaşı sırasına katılan ve savaş sonrasında 36 ay boyunca esaret altında kalan ve ardından esir takasıyla ülkemize geri dönen Kore Gazisi Ahmet Akdağ 65 yıl sonra onurlandırıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel merkezinin çalışmaları neticesinde Akyeniköy mahallesinde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Akdağ madalya ve berat belgesini düzenlenen törenle aldı.
Türkiye Muharip Gaziler derneği Didim temsilciliğinde yapılan törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, Gaziler ile Kore Gazisi Ahmet Akdağ ile evlatları katıldı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilcisi İlker Türkoğlu 1950 yılında Kore’de İstihkam piyade çavuş olarak bulunan Ahmet Akdağ’ın savaş esnasında 36 ay esaretta kaldığını ve ardından esir takasıyla Türkiye’ye geri döndüğünü belirterek, yapılan çalışmalar neticesinde Akdağ’ın 65 yıl sonra gazilik madalyası ile beratını aldıklarını belirtti.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “İlçemizde Kore gazilerimiz var; Ahmet Akdağ’ın madalyasının olmadığını bildirince, bu süreç tamamlandı ve kendisine tebliğ edildi. Kore Savaşında Türk Silahlı Kuvvetleri orada yine dosta güven düşmana göz dağı unsurunu icra etmiştir. Milletimizi başarıyla temsil etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Bugün yine ordumuz ilçemizin güneyinde bir operasyon icra ediyor. Orada şehitlerimiz var; onları da rahmetle anıyorum. Gurur duyulacak bir ordumuz var, mazlumun yanında bir ordumuz var. Bunu Kore’de, Kosova’da ve Somali’de gösterdik. Milletimizle beraber her zaman ordumuzun yanındayız; hayatta olan gazilerimize Allah selamet versin" dedi.

AYDIN

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
KUTO’da KOSGEB Yeni Destek Paketleri bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER KUTO’da KOSGEB Yeni Destek Paketleri bilgilendirme ...
Nazilli yeni logosunu arıyor
YEREL HABERLER Nazilli yeni logosunu arıyor
Başkan Saraç’tan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Başkan Saraç’tan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor
YEREL HABERLER ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor
Didimli hayırseverden hastaneye örnek bağış
YEREL HABERLER Didimli hayırseverden hastaneye örnek bağış
Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çalışmalarına ...
Kaymakam Türköz'en futbol takımına Amatör Spor Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz'en futbol takımına Amatör Spor ...
Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi
YEREL HABERLER Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi
Didim oda ve STK'larından Barış Pınarı Harekatına ortak destek
YEREL HABERLER Didim oda ve STK'larından Barış Pınarı Harekatına ...
Germencik’te Mehmetçik için kuru incir kampanyası Germencik Belediyesi, Mehmetçiklere gönderilmek üzere incir kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Germencik’te Mehmetçik için kuru incir ...
Kar taneleri Kuşadası’nda yüzme öğrenecek
YEREL HABERLER Kar taneleri Kuşadası’nda yüzme öğrenecek
Kuşadası odalarından Barış Pınarı kahramanlarına destek
YEREL HABERLER Kuşadası odalarından Barış Pınarı kahramanlarına ...
Aydın evinde firesiz başladı
YEREL HABERLER Aydın evinde firesiz başladı
‘Kemerim Ses Getirsin” kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı
YEREL HABERLER ‘Kemerim Ses Getirsin” kampanyasından ödül kazanan ...
Koruma Kurulu, antik kaya resimleri için tescil çalışması başlattı
YEREL HABERLER Koruma Kurulu, antik kaya resimleri için tescil ...
Öğretim üyeleri ADÜ’yü Münih’te temsil etti
YEREL HABERLER Öğretim üyeleri ADÜ’yü Münih’te temsil etti
Hayırsever çiftten ADÜ'ye anlamlı bağış
YEREL HABERLER Hayırsever çiftten ADÜ'ye anlamlı bağış
Aydın'da ikinci üniversiteye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Aydın'da ikinci üniversiteye yoğun ilgi
Başkan Atabay, Bodrum’da turizm lansmanına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Bodrum’da turizm lansmanına katıldı
Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
Belediye öz kaynaklarıyla Kuşadası sokaklarını yeniliyor
YEREL HABERLER Belediye öz kaynaklarıyla Kuşadası sokaklarını ...
Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26 Ekim’de Kuşadası’nda başlıyor
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26 Ekim’de ...
Mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER Mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim’de başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X