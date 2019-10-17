ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor

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Aydın Adnan Menderes (ADÜ) Meslek Yüksekokulları, kan bağışının önemine yönelik yürüttükleri çalışmalar ile dikkat çekiyor. Aydın Türk Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (MYO), Davutlar MYO ve Karacasu MYO’da kan bağışı gerçekleşti.

‘Bağışlanan Her Kan Kurtulan Üç Can’ sloganıyla düzenlenen kan bağışı öncesi Germencik Yamantürk MYO’da, Aydın Türk Kızılay Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Halit Kılıçgediği tarafından, ’Güvenli Kan Temini’ semineri düzenlendi.

Kan bağışları, yüksekokulların öğrencileri, akademik ve idari personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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