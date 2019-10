Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda dünyaca ünlü ırk Elevage Breton üreticisi Nazillili işadamı Nuri Önel, yarışmalar sayesinde köpek ırklarının devamının sağlandığını, sokak köpeği kavramının ise yokolması için de federasyon olarak çalıştıklarını belirtti.



Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından KIF ve FCI kayıtlı köpeklerin kendi gruplarında ırklarının en iyilerinin seçilmesini amaçlayan yarışmalar düzenlediklerini ve bunun son örneğinin İzmir CAC (Ulusal Irk Yarışması) Ege Kupası’nda en iyi ırkların kupalarını aldığını belirtti. Geçtiğimiz 2829 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir Buca Gölet Tesislerinde gün boyu süren yarışmalara KIF Başkanı Ümit Özkanal başta olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda yabancı hakem, 300’e yakın köpek, köpek sahipleri ve meraklıların katıldığını ifade eden Önel, “İki gün süren yarışmalarda her iki günde ayrı ayrı 180’e yakın köpek katıldı. Tüm grupların birincilerinin içinden en iyi köpek seçilen Özlem Yardaş’a ait Yorkshire Terier cinsi köpek ise yarışmaların her iki gününde de birincilik elde ederek İzmir CAC yarışmasının en büyük kupasını aldı” dedi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) Yönetim Kurulu Üyesi dünyaca ünlü ırk olan Elevage Breton’el üreticisi de olan Nazillili işadamı Nuri Önel, yarışmalar sayesinde köpek ırklarının devamının sağlandığını ifade ederek, “Türkiye’de 2006 yılında kurulan Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu ( KIF ) merkezi Belçika’da olan tüm dünyadaki köpek ırklarının ülkeler adına kayıt altına alınması ve kayıtlı ırkların soy kütük belgelerinin uluslararası geçerliliğini, köpek ırklarının gelişimi için, bilimsel ve yönetsel organizasyonların düzenleyicisi olan FCI’ a (Fédération Cynologique Internationale) 09 Haziran 2015 tarihinden itibaren yarı üyesi olarak kabul edilmiş, 6 Kasım 2017 tarihinde ise 68 oy kullanan ülkenin, FCI tarihinde ilk kez bir rekor diyebileceğimiz 64 tanesinin oyunu alarak FCI Tam Üyesi haline gelmiştir. KIF, ülkemizi Dünya içinde Kinoloji ve köpek ırkları ile ilgili temsil etme yetkisine sahip tek organizasyondur.”

“Dünya Köpek Irkları içerisinde Türkiye olarak da söz sahibiyiz”

Önel, konuşmasının devamında, “Dünya köpek ırkları ve köpekle ilgili konuların organizasyonu olan FCI (Fédération Cynologique Internationale), her ülkeden bir tane olmak üzere 98 üyesi ve/veya anlaşmalı ortağı vardır. Bunların her biri kendi soy kütüklerini tutar. Ait oldukları ülkede üretilen köpekler için kendi soy kütüğü belgelerini düzenler ve kendi hakemlerini yetiştirirler. FCI, soy kütüğü belgeleri ile hakemlerin, üyesi olduğu ülkelerde karşılıklı olarak tanınmaları ve kabul görmelerini sağlar. Bu da özellikle milli ırkımız olan Kangal Köpeklerinin dünya çapında tanınmasını ve kabul görmesini sağlamıştır. Kangal’ın ardından Akbaş cinsi çoban köpeklerimizi de federasyona kabul ettirerek tüm dünyada yapılan yarışmalara katılmasını sağladık. KIF olarak yerli ırklarımızın diğer ülkelerce sahiplenmesine de engel olduk.”

“Sokak Köpeği kavramını ortadan kaldıracağız”

Federasyonumuzun amacından da söz eden Nuri Önel; “Ülkemizin yerli ırkları olan Kangal, Akbaş, Aksaray Malaklısı, Kars Köpeği, Türk Kopoyları, Sultan Tazısı gibi köpek ırklarının uluslararası platformda ülkemiz adına tescil edilmesinin sağlanması, FCI’ca kabul edilmiş diğer köpek ırklarına mensup köpeklerin FCI üyesi kurumlarca tüm dünyada uygulanmakta olan üretim kriterleri ile üretimlerinin yapılmasını sağlamak ve kayıt altına almaktır. Sonuç olarak; üreticiyetiştirici ve köpek sahiplerinin sorumluluklarının yerleştirilmesi ile ülkemizde sokak köpeği kavramının da zaman içinde ortadan kalkacağını bilmekteyiz. KIF, Türkiye`de çok önemli olan bir gerekliliği yerini getirmekte ve ülkemizde pek çok ilke imza atarak yoluna devam etmektedir” dedi.

“Ülkemizde sokak köpeği kavramın da zaman içinde ortadan kalkacağına inanmaktayız”

Kayıt altına alınan köpeklere düzenlenen Soy Kütük Belgeleri (Şecere) üzerinde yazan bilgiler Dünyada FCI üyesi 98 ülke ve FCI anlaşmalı 3 ülkede (Amerikan Kennel Club (AKC), Canadian Kennel Club (CKC) ve İngiliz Kennel Club (KC)) doğruluğu kabul görmektedir. Sonuç olarak Üreticiyetiştirici ve köpek sahiplerinin sorumluluklarının yerleştirilmesi ile ülkemizde sokak köpeği kavramın da zaman içinde ortadan kalkacağına inanmaktayız. İnşallah bu konuda da Avrupa düzeyine ulaşacağız. Şu anda Federasyonumuza üye ırk derneği sayısı 27’ye ulaşmış ve üye sayımız her gün yeni kurulan ve Federasyonumuza üye olmak için başvuruda bulunan yeni dernekler ile artmaktadır. Bu yoğun çalışma ile KIF Soy Kütüğü’ne kaydedilen köpeklerin sayısı her gün hızla artmakta ve ayrıca yerli ırkların gerçek, yozlaşma olmamış durumları ile FCI nezdinde ülkemiz adına kaydedilmelerini sağlamak için gerekli olan ırk standardı hazırlanmaya devam etmektedir. KIF, Türkiye`de çok önemli olan bir gerekliliği yerini getirmekte ve ülkemizde pek çok ilke imza atarak yoluna devam etmektedir” dedi.

Önel, konuşmasının sonunda İstanbul’da 1, 2, 3 Kasımda yapılacak olan Petzoo İstanbul fuarında Türkiye ve uluslararası yarışmalarda en iyi köpeklerin seçileceğini belirterek herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:37

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.