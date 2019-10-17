Lastik botla denize açılan 15 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için lastik botla denize açılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’na bağlı Davutlar açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 11’i Suriye ve 4’ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 6’sı erkek, 3’ü kadın ve 6’sı çocuk göçmenler, ihtiyaçları giderildikten sonra işlemleri için Aydın İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:37

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.