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Aydın’da ‘Code Week 2019’ etkinliği gerçekleştirildi

İHA

Avrupa Kod Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi tarafından 'Code Week 2019' etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın’da ‘Code Week 2019’ etkinliği gerçekleştirildi

Avrupa Kod Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi tarafından ‘Code Week 2019’ etkinliği gerçekleştirildi.
Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 80 öğretmen ve 1000 öğrencinin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler sahnede kurulan alanda kodlamayı anlatan oyunlar oynadı.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş etkinlikte yaptığı konuşmada, “ Kod haftası programı ve diğer teknolojik etkinliklerle üreticiliği, problem çözmeyi ve iş birliğini teşvik eden bir taban hareketidir. Buradaki amaç, programlamayı daha görünür kılmak, gençlere ve yetişkinlere fikirleri kodlamayla nasıl hayata geçirileceğini göstermek ve bu becerileri ortaya çıkarmak ve motive olmuş kişilerin öğrenme amacıyla bir araya getirmektir. Yeni dünyanın düzeni hızla değişmeye devam ediyor. Böyle bir düzende teknolojiyi ne için ve nasıl kullanacağımıza belirli bir azınlığın karar vermesine izin vermemeliyiz. Teknolojide tüketici olmaktan üretici olmaya geçip başarılı ürünler ortaya çıkarabiliriz. Bunun için zamanın akışını takip eden, projelendirip katma değere dönüştüren beyinlere ve özellikle de gençlere ihtiyacımız vardır” dedi.

AYDIN

17 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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